Piazza Affari | risultato positivo per Luxottica

A Piazza Affari - forte ascesa per Ferrari : Protagonista Ferrari , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,20%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del ...

Piazza Affari : Piquadro scende verso 1 - 623 Euro : Retrocede molto il produttore italiano di pelletteria , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,82%. Il trend di Piquadro mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury ...

Piazza Affari in recupero dai minimi - bancari e Pirelli restano sotto pressione. FTSE MIB -0 - 54% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Spread sale fino a 340 - poi ripiega. Banche a picco - Piazza Affari -1% : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici...

Piazza Affari nervosa. Spread torna in area 330 punti - rendimento al 3 - 73% : Dopo un avvio in modesto calo, il Ftse Mib peggiora con l'ampiamento dello Spread in una seduta comunque nervosa. Il tutto mentre si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue e per le evoluzioni delle tensioni nella maggioranza. A Piazza Affari giù Pirelli in scia a Michelin, banche deboli...

Spread a quota 340 - il peggiore da 5 anni. Piazza Affari in rosso : Un'altra giornata di forti tensioni sui mercati finanziari. Anche la borsa di Milano in negativo, crollano le banche - Ancora altissimo lo Spread stamattina dopo che ieri era arrivato a quota 327 ...

Piazza Affari scivola in fondo alle borse europee. Vola lo spread : Si accentua il calo di Piazza Affari . Dopo un avvio depresso la Borsa italiana sciVola in fondo ai listini europei. A pesare ancora una volta la diatriba tra Roma e Bruxelles sulla Manovra. Ne ...

Piazza Affari : seduta difficile per Autogrill : In forte ribasso la società attiva nella ristorazione , che mostra un disastroso -2,51%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Autogrill evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Banca Farmafactoring : A picco Banca Farmafactoring , che presenta un pessimo -2,46%. Il movimento di Banca Farmafactoring , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo ...

Piazza Affari : nella bufera De' Longhi : Aggressivo avvitamento per la big degli elettrodomestici , che tratta in perdita del 2,57% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Manovra - spread a 335 punti Piazza Affari maglia nera Ue : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su Affaritaliani.it