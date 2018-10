Piazza Affari | netto calo registrato da Banca Farmafactoring

Piazza Affari : seduta difficile per Autogrill : In forte ribasso la società attiva nella ristorazione , che mostra un disastroso -2,51%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Autogrill evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Piazza Affari : nella bufera De' Longhi : Aggressivo avvitamento per la big degli elettrodomestici , che tratta in perdita del 2,57% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . ...

Manovra - spread a 335 punti Piazza Affari maglia nera Ue : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su Affaritaliani.it

Lo spread schizza a 340 punti. Piazza Affari in rosso : Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78%, un livello che non si vedeva dagli inizi del 2014. Lo spread del Btp a cinque anni è a 327, quello a due anni a 231, in entrambi i casi ai massimi dal maggio scorso. La Commissione Ue ha inviato una lettera al governo ...

Spread torna a crescere - Piazza Affari in negativo - crollano le banche : Un'altra giornata nervosa sui mercati finanziari, differenziale Btp-Bund in rialzo rispetto a ieri, tocca quota 338 punti base. La borsa di Milano in negativo - Ancora altissimo lo Spread stamattina ...

Spread a 340. Piazza Affari in negativo : Un'altra giornata nervosa sui mercati finanziari, differenziale Btp-Bund in rialzo rispetto a ieri, tocca quota 338 punti base. La borsa di Milano apre in negativo - Ancora altissimo lo Spread ...

Manovra - spread a 340 punti Piazza Affari maglia nera Ue : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su Affaritaliani.it

Lo spread schizza oltre i 340 punti. Piazza Affari in rosso : Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78%, un livello che non si vedeva dagli inizi del 2014. Lo spread del Btp a cinque anni è a 327, quello a due anni a 231, in entrambi i casi ai massimi dal maggio scorso. La Commissione Ue ha inviato una lettera al governo ...

Spread tocca 340 punti base. Piazza Affari - crollano le banche : stop alle contrattazioni : Lo Spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base , raggiungendo vette mai viste dal lontano 2013. Si apre così la giornata, dopo che ieri sera, giovedì 18 ottobre, è arrivata la lettera della Commissione ...

Spread sopra 330. Piazza Affari in negativo : Un'altra giornata nervosa sui mercati finanziari, differenziale Btp-Bund in rialzo rispetto a ieri, tocca quota 338 punti base. La borsa di Milano apre in negativo - Ancora alto lo Spread stamattina ...

Manovra - spread a 340 punti Piazza Affari giù con le banche : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". Segui su Affaritaliani.it

Spread sopra 330. Piazza Affari apre in calo : Un'altra giornata nervosa sui mercati finanziari, differenziale Btp-Bund in rialzo rispetto a ieri, tocca quota 338 punti base. La borsa di Milano apre in negativo - Ancora alto lo Spread stamattina ...

Manovra - spread oltre 330 punti Piazza Affari giù dopo l'Ue : Mercato secondario subito rovente per i titoli di Stato italiani all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il documento programmatico di bilancio italiano "una Manovra con una deviazione grave senza precedenti". --Piazza Affari in rosso e vendite sul mercato secondario per i titoli di Stato italiani (anche sulle scadenze più brevi) all'indomani della lettera dell'Unione europea che ha fortemente criticato il ...

Spread a 337 punti - rendimento Btp ai massimi da inizio 2014. Piazza Affari in calo : Dopo la chiusura di ieri a 327 punti base, oggi lo Spread Spread tra Btp e Bund apre oltre il 330 punti base, e supera quota 337, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,77%, ai massimi dagli inizi del 2014. Apertura in contenuto calo per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione europea sulla manovra finanziaria in cui ha contestato una deviazione “senza precedenti” dei conti pubblici ...