Piazza Affari azzera le perdite | spread a 315 punti

Lo spread tocca i 340 punti - poi chiude a 301. Recupera anche Piazza Affari : Lo spread fra Btp e Bund chiude in netto calo a 301,6 punti base contro i 327 della chiusura di ieri e dopo la fiammata di questa mattina fino a quota 340, un livello che non si vedeva da marzo 2013. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro ripiega fin sotto la soglia del 3,5% al 3,47%. ...

Lo spread supera i 340 e poi chiude in forte calo. Piazza Affari debole : MILANO - Piazza Affari sfiora di un soffio la chiusura sopra la pari dopo una giornata vissuta prevalentemente in territorio negativo e chiude a -0,04%. Seduta a due facce anche per lo spread , ...

Piazza Affari in recupero dai minimi - bancari e Pirelli restano sotto pressione. FTSE MIB -0 - 54% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Spread sale fino a 340 - poi ripiega. Banche a picco - Piazza Affari -1% : Effetti immediati sui mercati per i rilievi della Commissione Ue che ieri ha inviato una lettera al governo italiano per contestare una deviazione «senza precedenti» dei conti pubblici...

