Peugeot | addio al mondiale di Rallycross | “Puntiamo sulle sportive elettriche”

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Fresca dell’undicesimo titolo piloti nel campinato italiano Rally con la 208 “equipaggiata” dalla coppia di ferro del motorismo nazionale, Paolo Andreucci ed Anna Andreussi,annuncia che al termine di questa stagione si ritirerà dal Campionato del mondo FIA diWRX. Il motivo? “L’incertezza sul passaggio (di tale competizione, ndr) a una modalità elettrica nel 2021″, come si legge in una nota ufficiale della casa del Leone. L’obiettivo, insomma, è quello di proporre una transizione verso l’elettrificazione anche nelle competizioni: proprio in questa direzione va l’annuncio dell’arrivo di una gamma di autoa batteria a partire dal 2020. Del resto, proprio al recente salone dell’auto di Parigiha presentato una nuova generazione di veicoli ibridi plug-in: 3008 HYbrid4, 508 e 508 SW Hybrid, ...