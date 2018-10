Peugeot 205 TURBO 16 Stradale | la leggenda del motorsport dal valore inestimabile FOTO

sportfair

: Ford Orion ghia. Peugeot 205 GTi. Audi TT cabrio. BMW Z4. Porsche Boxster. BMW i3.......favourite cars I've owned #cars #stuff #EV #ice - stobby1976 : Ford Orion ghia. Peugeot 205 GTi. Audi TT cabrio. BMW Z4. Porsche Boxster. BMW i3.......favourite cars I've owned #cars #stuff #EV #ice - mrcsport1 : 2° Slalom Sarule 13 / 14 Ottobre Catte Leonardo Peugeot 205 ADB A1400 Monne Fabrizio Peugeot 106 N1600 Deiana Batti… - valencialight : RT @AAE_SARDEGNA_CA: Dettaglio interno Peugeot 205 Roland Garros, motore 1.360 cc, 86 cv, anno 1989, Targa Oro ASI.... #Peugeot #Peugeot205… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Oggi un esemplaredi 20516 ha unche supera di slancio i 200 mila euro Nel 1983 la205 segna una svolta nel settore delle auto compatte, dal punto di vista sia tecnico che stilistico, e subito si pensa di arricchire la gamma con versioni sportive. Jean Boillot, che ha il compito di valorizzare al massimo il progetto, decide anche per la partecipazione alle competizioni di massimo livello, puntando al Mondiale Rally. Nell’ambito del nuovo teamTalbot Sport, diretto da Jean Todt, nasce così una delle più celebri protagoniste delle gare su strada di quegli anni, la 205 T16, presentata in contemporanea con la GTI di serie, a sua volta destinata a diventare un’icona delle berlinette ad alte prestazioni. Mantenendo la fisionomia esterna tanto apprezzata dal pubblico, per la meccanica del modello da competizione si parte da un foglio bianco in base ...