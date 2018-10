Pestata a sangue dal ladro nel garage di casa | fermato marocchino

ilgiornale

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Ha sorpreso unmentre stava cercando di entrare neldella sua abitazione a Camposampiero in provincia di Padova. Una donna di 42 anni non ha fatto in tempo a dare l'allarme che è stata subito colpita con forza dal malvivente. L'uomo, undi 20 anni, si è avventato sulla donna e l'ha. Poi è scappato. Come riporta Il Gazzettino, la vittima è stata colpita violentemente e, dopo l'arrivo dei soccorsi, è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 20 giorni. I fattiLa proprietaria di, insospettita dai rumori che provenivano dal suo, è andata a controllare la situazione. Lì ha trovato un giovaneche stava tentando di entrare in. L'uomo si è subito avventato sulla donna e ha iniziato a colpirla.Il 20enne ha poi tentato di scappare, nascondendosi in un locale non lontano dal luogo dalladella vittima. Rintracciato ...