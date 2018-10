Perché la Manovra è inadeguata

Calenda ci dice Perché la manovra è pericolosa - iniqua e vagamente immorale : Roma. Le occasioni per un’opposizione convincente al governo dello sfascio non mancano, dice al Foglio Carlo Calenda, che da tempo lavora per un “fronte repubblicano” con il quale contrastare Cinque stelle e Lega. Una di queste è, per esempio, il referendum dell’11 novembre sull’Atac. “Io ho firmato

Cosa ha deciso il Governo e Perché l'Ue non è d'accordo : la manovra spiegata semplice : Prende forma la manovra 2019 grazie alle indicazioni contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo ha...

Manovra - Draghi ottimista su compromesso con UE/ Ultime notizie “Ecco Perché è aumentato lo spread” : Manovra, Draghi “ottimista su soluzione compromesso”. Ultime notizie, il numero uno BCE “Abbassiamo i toni”. Così ha parlato da Bali il presidente della Banca centrale europea(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:06:00 GMT)

Perché la manovra del popolo sarà pagata dal popolo : Flat tax, reddito di cittadinanza trasformato in un bonus acquisti, abolizione della riforma Fornero a spesa di giovani e donne. Il programma economico del governo Lega-Cinque stelle rischia di presentare il conto solo alle fasce più deboli della popolazione. Ed entro il 15 ottobre il testo va a Bruxelles...

Lo spread apre in rialzo. Salvini : “Non cambiamo la manovra Perché ce lo chiede l’Ue o Bankitalia” : Dopo il massimo di 316 punti toccato ieri, lo spread tra Btp e Bund apre la giornata di oggi in rialzo a 302,3 punti con un rendimento al 3,55%. ...

Lo spread apre in rialzo. Salvini : "Non cambiamo la manovra Perché ce lo chiede l'Ue o Bankitalia" : Dopo il massimo di 316 punti toccato ieri, lo spread tra Btp e Bund apre la giornata di oggi in rialzo a 302,3 punti con un rendimento al 3,55%. LEGGI ANCHE Anche l'ufficio parlamentare di Bilancio ...

Manovra - Tajani : è da bocciare Perché non aiuta giovani e imprese : "Una Manovra da bocciare". E' il giudizio del presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sul Def. "La Commissione europea ha scritto quello che dicono tutti i ...

Carlo Cottarelli spiega con parole semplici Perché la manovra gialloverde non va : Roma, 6 ott., askanews, - 'Quello che dice Di Maio è vero soltanto in parte. Guardando i dati si vede che un deficit del 2,4% è più o meno nella media degli ultimi anni, il problema è che il deficit ...

L’Italia - i conti - la manovra : ecco Perché Draghi ha incontrato Mattarella Video : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Il 2 - 4% non basta. Ecco Perché la manovra farà salire il deficit oltre quella soglia : Ci aveva provato in tutti i modi, il ministro dell'economia Giovanni Tria , ma senza successo. Così alla fine invece dell'1,6% proposto dal ministro, il rapporto deficit/pil messo a preventivo nella nota di aggiornamento al Def sarà del 2,4%. Questo ...

L’Italia - i conti - la manovra : ecco Perché Draghi ha incontrato Mattarella : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Manovra - Tria : “In Ue ci sono regole - se uno non le rispetta e gli dicono che le ha violate deve spiegare Perché” : In Europa “ci sono delle regole che sono state sottoscritte. Uno può decidere di non rispettarne alcune ma l’altra parte è legittimata a dire che sono state violate. Non ci si può offendere. . Nei giorni in cui è altissima la tensione tra il governo gialloverde e la Commissione europea in vista della presentazione della Manovra, il ministro dell’Economia Giovanni Tria abbassa i toni e, partecipando alla presentazione del rapporto ...

Manovra - Tria : bisogna spiegare a Ue Perché si violano regole : L'Italia deve saper spiegare all'Unione europea 'quali sono le ragioni' del perché non si rispettano alcune regole di bilancio. Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo ad una conferenza dell'Asvis a Montecitorio.

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano Perché si tratta di una manovra coraggiosa : Quindi, ribadisce che 'quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra, lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia'. Intanto, in questi giorni, si ...