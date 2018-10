Pensioni | Quota 100 non fa per loro | gli esodati sperano nella manovra

today

: #Pensioni: #Boeri, con quota 100 uno statale perde 500 euro al mese - TgLa7 : #Pensioni: #Boeri, con quota 100 uno statale perde 500 euro al mese - Agenzia_Ansa : Boeri: 'Con 'quota 100' la #pensione perde fino al 21%' - repubblica : Oggi su Rep: ???? Pensioni, chi sceglierà quota 100 perderà fino a un quinto dell'assegno -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Giovedì il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, ha incontrato alla presenza delle parlamentari della commissione Lavoro, Maria Assunta Matrisciano, Enrica Segneri, Barbara Guidolin e Jessica Costanzo, le associazioni che rappresentano i lavoratori "", lasciati senza tutele dalla riforma Fornero. Di Maio ha ascoltato le istanze e ha dato mandato ai suoi tecnici di lavorare ad una soluzione da portare in legge di bilancio. Trovare la quadra non sarà facile.Chi sono gli? Sono disoccupati "nel limbo", per lo più over 50, che si trovano senza stipendio per lunghi periodi. Hanno perso il posto di lavoro a causa di accordi di ristrutturazione aziendale o crisi aziendali, ma non hanno ancora diritto alla pensione per via di un innalzamento dell’età pensionabile o di una modifica dei requisiti per accedere al trattamentostico. Entrando nei dettagli, molto spesso sono uomini e donne che hanno dato le dimissioni in cambio di un incentivo economico nell’attesa di raggiungere l’età della pensione, ma che hanno visto allungarsi il periodo di tempo di attesa per ottenerla dopo l'ultima riforma dellevarata dall'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ha innalzato a 62 anni l’età minima per smettere di lavorare.