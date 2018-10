Pensioni | beffa del governo | con Quota 100 assegno decurtato

Blastingnews

: Pensioni, Boeri su quota 100: “Debito salirà di 100 miliardi. E sarà beffa per le donne”. Salvini: “Si dimetta e si… - petergomezblog : Pensioni, Boeri su quota 100: “Debito salirà di 100 miliardi. E sarà beffa per le donne”. Salvini: “Si dimetta e si… - SturlaNews : #Pensioni e #scuola La beffa di #quota100 : docenti di 62 anni con 38 anni di contributi e con una retribuzione di… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Sul temala Lega ha da sempre propagandato giustizia, equita' e la cancellazione della famosa infame legge Fornero come definita dallo stesso Salvini in diverse occasioni. Ora che la Lega è al, insieme ai 5 Stelle, hanno elaborato una manovrastica che andra' a superare la precedente, grazie alla100. Ora che il documento è ufficiale in molti hanno fatto delle simulazioni, il risultato è che chi decidera' di andare in pensione prima perdera' dal 2% al 20% dell'previdenziale., assegni decurtati fino al 20% con100 Chi decidera' di andare in quiescenza in anticipo subira' una penalita', e questo era chiaro gia' dal principio. Ciò che non si sapeva però era quanto importante fosse la decurtazione dell', l'amara scoperta rivela che si potra' perdere fino a un quinto della pensione. Il motivo? Lasciando il lavoro in ...