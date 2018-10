PD Il piano di Renzi | blindare la Toscana per riconquistare l' Italia

Matteo Renzi - il piano kamikaze per riprendersi il Pd : fonda un movimento personale : Il clima nel Partito democratico per Matteo Renzi non è mai stato così ostile. Tra i dem fervono i preparativi per il prossimo congresso e quindi per l'elezione di una figura che assomigli a un ...

DIETRO LE QUINTE/ Il piano di Renzi e Lotti per far fuori Zingaretti dal Pd : E' in Toscana che occorre concentrare l'attenzione per capire cosa intendono fare i Renziani. Ecco come pensano di far fuori Zingaretti dalla corsa per il Pd. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La sterzata di Salvini prepara l'ultimo assalto a Berlusconi, di A. FannaCAOS PD/ Da D'Alema a Zingaretti, 20 anni di potere che hanno tradito gli ultimi, di S. Luciano

Il piano di Renzi per riprendersi il Pd : La 'traversata nel deserto' si sta rivelando più complicata del previsto. Anche perché, all'orizzonte, non si intravede nessun condottiero capace di galvanizzare tutte le truppe. E così un Partito ...

Renzi : "80 euro mancia? Ora Di Maio e Salvini ci copiano" : Gli 80 euro erano una "mancia" o peggio una "mazzetta" ora però ci copiano. È il sunto del post di Matteo Renzi che su Facebook difende "il suo" bonus attaccando la maggioranza di governo e soprattutto i due vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio i quali hanno smentito che l’esecutivo starebbe pensando a togliere il bonus per trovare parte delle risorse necessarie al varo della Legge di bilancio."Prima ti criticano, poi ti insultano, poi ti ...

Il piano di Renzi per il ritorno : congresso Pd dopo le Europee : Lo scontro sul congresso Pd si è ufficialmente aperto ieri. Il segretario pro-tempore Martina accelera e annuncia: "Si farà prima delle Europee". Nulla di nuovo: era la scadenza pianificata fin dall'Assemblea di luglio. Ma ora rischia di entrare in conflitto col piano di battaglia di chi vuol riportare Matteo Renzi alla guida del Pd.Lui nega e si schermisce: "Fino al 2024 non sono spendibile", dice ai molti, tra i suoi, che ne sollecitano il ...

Renzi : "80 euro una mancia? Ora Di Maio e Salvini ci copiano" : Gli 80 euro erano una "mancia" o peggio una "mazzetta" ora però ci copiano. È il sunto del post di Matteo Renzi che su Facebook difende "il suo" bonus attaccando la maggioranza di governo e soprattutto i due vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio i quali hanno smentito che l’esecutivo starebbe pensando a togliere il bonus per trovare parte delle risorse necessarie al varo della Legge di bilancio."Prima ti criticano, poi ti insultano, poi ti ...