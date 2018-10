Pd | alla Leopolda 9 va di scena ' Passaggio a Nordest'

Niente congresso alla Leopolda : nessun annuncio di Minniti nel weekend - probabile data del sì il 6 novembre : Niente congresso alla Leopolda. A dispetto delle voci che corrono da giorni negli ambienti Pd e delle speranze che circolano in alcuni ambienti renziani, Marco Minniti non annuncerà la sua corsa alla segreteria del Pd nel weekend prossimo alla vecchia stazione di Firenze, dove, come è consuetudine da anni, Matteo Renzi riunisce il suo 'popolo'. L'ex ministro degli Interni sta valutando l'idea di correre al congresso, lanciata da ...

Pd - Delrio diserta la convention di Zingaretti : “Avevo altro da fare”. Sì alla Leopolda di Renzi : “Ma lì non ci sono candidati” : “Ieri non ero a Roma, avevo altro da fare. alla Leopolda di Renzi ci sarò”. Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a margine di Ponti di Pace, la tre giorni organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e Arci diocesi di Bologna. “Credo ci sia un bel clima di confronto nel forte impulso all’unità. Mi pare un buon inizio”. E su Marco Minniti, dato come sfidante di Nicola Zingaretti alla segreteria del ...

Gentiloni : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproposta sulla manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

Primarie Pd Firenze - Renzi va a votare in bici : "alla Leopolda ne vedremo delle belle" : Matteo Renzi ha votato alle Primarie democratiche per eleggere il segretario della Toscana. L'ex premier, in sella alla sua bici, si è fermato a parlare coi giornalisti e ha criticato duramente la ...

Renzi : 'alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla manovra' : "Il problema di questo Paese non è il Pd ma un governo che rischia di far andare a sbattere l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi uscendo dal seggio elettorale per le primarie dei democratici in Toscana.

Renzi sulla manovra : «alla Leopolda con Padoan presenteremo una controproposta al Governo» : Renzi si dice «davvero preoccupato» per l'economia. P er questo avanza la sua proposta: «Ci siamo sentiti ieri con Padoan. In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i ...

Pd - Calenda : "Io alla Leopolda? Non mi imbuco dove non mi invitano" : "Non si può continuare con la politica motivazionale per cui siamo un grande paese - ha detto ai cronisti - perché questa è una storia finita". Smentendo qualsiasi ipotesi di una sua candidatura, ...