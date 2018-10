Pauline Ducruet oggi Com’è diventata la figlia di Stephanie di Monaco

caffeinamagazine

(Di venerdì 19 ottobre 2018) È ladidi, la it girl degli anni 80, quella che tutte le teenager avrebbero voluto essere perché super atletica, spigliata, cantante e un filo scandalosa. È la cugina di Charlotte Casiraghi, che alla sua età era già la più precoce icona di stile in circolazione. Su Instagram fa il pieno di like tra foto in bikini, concerti rock, eventi glam e sfilate enon perde occasione per raccontare selfie dopo selfie la sua vita tra New York, Parigi e Montecarlo.è ladi Stéphanie di, che alla vita a Palazzo ha preferito ben altro, e buon sangue non mente, perché Stéphanie, a differenza della sorellona Carolina, è sempre stata la ribelle di casa Grimaldi. Dopo essersi diplomata all’Istituto Marangoni di Parigi e una prima esperienza da Louis Vuitton, la giovaneè volata a New York per continuare a coltivare la sua passione per la moda ...