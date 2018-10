Patanè | referendum non cambia nulla | no a privatizzazione

romadailynews

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Roma – Eugenio Patane’, consigliere del Pd della Regione Lazio e membro della Commissione Trasporti della Pisana, e’ intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta”, condotta da Emanuela Valente, sulsull’Atac dell’11 novembre. Il consigliere ha spiegato le motivazione del suo no e le conseguenze di un possibile fallimento di Atac, l’azienda capitolina del trasporto pubblico, consigliere Patane’, perche’ votera’ no alsull’Atac l’11 novembre? Lo ha bollato come aria fritta. “Perche’ e’ unche non. I problemi che oggi fanno viaggiare malissimo Atac, che fanno andare a fuoco i mezzi e non fanno andare a buon fine le corse, rimarrebbero identici anche se ci fosse una gara. Non sono problemi di Atac ma sono problemi del ...