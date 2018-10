Parmareggio e Coop | formaggi ritirati dai supermercati | rischio Escherichia Coli

dilei

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il ministero della salute ha disposto il ritiro daideia marchioper il. Ad annunciarlo sono stati proprio i tecnici del ministero sul sito ufficiale, con un comunicato in cui sono stati indicati i lotti incriminati e sono state fornite informazioni utili per i consumatori. I prodotti richiamati sono nello specifico dei lotti di scamorza bianca a fette con marchioe Cuor di Fette. In entrambi i, analizzati in laboratorio, sono state rinvenute tracce del pericoloso batterio. Il Ministero ha spiegato che la presenza dell’esè stata confermata dalle analisi compiute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con il rapporto numero 152853 del 15/10/201 per l’Als NA 2 Nord. Come riconoscere i prodotti incriminati? Si tratta di confezioni da 140 grammi, con marchio ...