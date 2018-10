Parma | indagati per abuso d’ufficio l’assessore all’urbanistica e due tecnici del Comune

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L’assessoree ai lavori pubblici della giunta di Federico Pizzarotti, Michele Alinovi, e duedello stessodisonoperd’ufficio nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro cautelativo del cantiere del centro commerciale ‘Urban Discrict‘. Le indagini nascono da un esposto presentato da parte di Legambiente: è emerso che l’opera in costruzione ricade pienamente in un’area che deve ritenersi sottoposta a vincolo aereoportuale. “Chi mi conosce sa quanto in questi anni abbia messo anima e corpo per, lavorando con piena onestà e trasparenza e nel rispetto delle normative”, ha scritto su FacebookAlinovi. Anche il sindaco ex M5s Pizzarotti lo difende: “Rinnovo la mia fiducia, la mia stima e la mia solidarietà” Nella mattinata di oggi, venerdì ...