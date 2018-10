Paolo Bonolis e la storia della sua famiglia a Matrix | commozione in studio per la figlia

Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia : cosa è successo alla famiglia di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli torna nel salotto di Matrix e ammette: “Non è facile fare la moglie di Bonolis”. Ospite di Nicola Porro nella trasmissione di Canale 5 la donna parla di famiglia, lavoro, ma anche di haters. Da tempo infatti la donna è al centro di numerose polemiche per la sua ‘condotta’ sui social network, dove non ha paura di esibire le proprie fortune e i propri agi, anche a rischio di sollevare ogni volta un polverone. E a Porro ...

Sonia Bruganelli : "Paolo Bonolis? Non è facile essere sua moglie" : Sonia Bruganelli, ieri sera, è stata tra le attesissime ospiti di 'Matrix' (Qui, il video dell'intervista), il programma di approfondimento giornalistico di Canale 5, condotto da Nicola Porro affiancato da Greta Mauro. L'autrice tv ha parlato, a lungo, del suo legame con il marito Paolo Bonolis: Sicuramente non è facile essere la moglie di Bonolis. Paolo si arrabbia quando lo riprendo. Però ha dei momenti in cui vorrebbe essere più ...

Paolo Bonolis dice basta - ‘Ciao Darwin’ non si farà. Ecco il motivo : Paolo Bonolis dice addio a ‘Ciao Darwin’ uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. A darne l’annuncio è lo stesso presentatore nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui, candidamente e con un velo di tristezza afferma: “Ciao Darwin per meriti acquisiti e stagionatura degli interpreti ha raggiunto il traguardo”. All’addio vero e proprio, in ogni caso, manca ancora qualche mese, ma non dimentichiamoci che Bonolis ha in ...

Scherzi a Parte con Paolo Bonolis torna in tv : ecco quando. La data di inizio e le vittime : Scherzi a Parte con Paolo Bonolis torna presto in tv. Vedrà tra i protagonisti, dei vip illustri che sono caduti nella rete di Davide Parenti e Fatma Ruffini, autori degli Scherzi! Scherzi a Parte torna in tv a novembre: ecco quando torna Scherzi a Parte con Paolo Bonolis dopo 3 anni di attesa: venerdì 9 novembre il conduttore romano sarà alla guida del programma, su Canale 5 riprendendo il posto da cui aveva salutato nel 2015. Salgono quindi ...

La dedica d’amore su Instagram di Sonia Bruganelli per Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli dedica un messaggio dolcissimo a Paolo Bonolis sul suo profilo Instagram. La moglie del noto conduttore è molto attiva sui social, dove posta foto che raccontano la sua vita quotidiana e gli affetti. Protagonisti i tre figli nati dall’amore per Bonolis – Silvia, Davide e Adele -, ma anche il celebre marito, che ogni tanto, a grande richiesta dei follower, compare negli scatti. L’ultima immagine che li ritrae ...