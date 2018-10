Paola Egonu e Miriam Sylla Chi sono le stelle del volley femminile italiano | simbolo di

Volley - Mondiali 2018 : Paola Egonu ha vinto la classifica marcatrici! Sloetjes non può recuperare. Danesi e Sylla al top : Paola Egonu può già festeggiare prima di giocare la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Il nostro opposto, infatti, ha praticamente vinto la classifica marcatrici della rassegna iridata: grazie ai 45 punti messi a segno oggi nella semifinale contro la Cina (record assoluto in un Mondiale), la 19enne è salita a quota 291 segnature cioè 30 in più dell’olandese Lonneke Sloetjes (261). Si tratta di un vantaggio confortante quando ...

Chi è Paola Egonu - l'opposto che ha trascinato l'Italia in finale ai Mondiali di volley : Il sestetto azzurro al Mondiale giapponese sta facendo sognare: una squadra giovanissima, 23 anni l'età media, che si trova ad un passo dal titolo e che ha una fuoriclasse assoluta: Paola Egonu . È ...

Volley femminile - azzurre in finale : il punto decisivo di Paola Egonu : Dopo 16 anni dall'ultima finale, le ragazze della pallavolo italiana proveranno a conquistare la medaglia d'oro al Mondiale in corso in Giappone. In semifinale, la Cina è sconfitta per 3 set a 2. E il ...

Chi è Paola Egonu - il 'martello' delle azzurre : Ha 19 anni, grinta pazzesca e una schiacciata devastante . E' Paola Ogechi Egonu, il 'martello' delle azzurre. La pallavolista dei record anche oggi, punto dopo punto, ha sfoderato tutto il suo ...

Mondiali Volley 2018 – Paola Egonu devastante : il VIDEO match point che porta l’Italia in finale : La schiacciata vincente di Paola Egonu: il VIDEO della punto che ha regalato all’Italia il pass per la finale dei Mondiali di Volley 2018 L’Italia femminile della pallavolo ha conquistato una storica finale: le azzurre hanno battuto oggi la Cina, al tie-break, nella semifinale dei Mondiali di Volley 2018, in corso in Giappone, staccando così il pass per la finalissima di domani (12.40 italiane) contro la Serbia, che decreterà ...

Chi è Paola Egonu - la schiacciatrice che sta trascinando l'Italia ai mondiali : Si chiama Paola Egonu la star della nazionale italiana di pallavolo femminile, che domani si gioca il titolo di campione del mondo in finale con la Serbia. Classe '98, la schiacciatrice è nata a Cittadella da genitori nigeriani. Paola ha dichiarato di sentirsi totalmente 'afroitaliana', perché 'un'appartenenza non esclude l'...

Chi è Paola Egonu - simbolo di un’Italia multietnica e vincente nel volley : Paola Egonu è il simbolo di una meravigliosa Italia di volley che domani si giocherà la finale dei Mondiali contro la Serbia. Così come la giovane classe 1998 sono tanti gli atleti azzurri di seconda generazione o arrivati in Italia per diversi motivi: storie che spesso finiscono sotto i riflettori soltanto quando salgono sugli scalini di un podio ma ci sono figli di immigrati e giovani atleti adottati da famiglie italiane in tenera età che ...

Paola Egonu - chi è la schiacciatrice dell'Italia finalista ai Mondiali di Pallavolo femminili : Nel mondo della Pallavolo, la prima immagine che viene in mente è, invece, quella del biondo schiacciatore italo-russo Ivan Zaytsev , detto 'lo zar' o, altrimenti, 'Ivan Il Terribile' , ammirato ...

Paola Egonu - sei nella storia : i 45 punti contro la Cina sono un record! : Il fenomeno della pallavolo italiana, ormai diventata una delle più forti giocatrici del mondo , attesissimo il duello di domani contro la serba Tijana Boskovic, , ha sigillato l'ennesimo record ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Cina 3-2 : Paola Egonu è scesa da Marte. Il lavoro oscuro di Lucia Bosetti : L’Italia è in finale ai Mondiali 2018 di Volley femminile dopo aver sconfitto 3-2 la Cina al termine di una battaglia furente. Domani le azzurre affronteranno la Serbia per il titolo iridato. Andiamo a scoprire le Pagelle della selezione tricolore. Pagelle Italia-Cina 3-2 Paola Egonu, 10 e lode: è difficile trovare aggettivi per descriverla. Decisiva, determinante, imprescindibile? E’ troppo poco…Distrugge la Cina praticamente ...

Volley femminile - Paola Egonu nella storia : RECORD DI PUNTI ai Mondiali - 45 punti contro la Cina! : Paola Egonu riscrive la storia della pallavolo e firma il RECORD di punti messi a segno in una partita dei Mondiali: il nostro opposto, nell’epocale semifinale vinta contro la Cina che è valsa il pass per l’atto conclusivo contro la Serbia, ha piazzato a terra addirittura 45 punti (39 attacchi col 44% in fase offensiva, 5 aces, 1 muro). La 19enne è stata assoluta protagonista del successo della nostra Nazionale contro le Campionesse ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA SUBLIME! Sgretolata la Cina dopo una battaglia epica - Paola Egonu distrugge la Grande Muraglia! È FINALE! : SIAMO IN FINALE! L’ITALIA confeziona l’impresa della vita e vola all’atto conclusivo dei Mondiali 2018 di Volley femminile: la nostra Nazionale sconfigge la Cina per 3-2 (25-18; 21-25; 25-16; 31-29; 17-15) nella già leggendaria battaglia campale di Yokohama e si guadagna l’atto conclusivo della rassegna iridata. A 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino (e anche quella volta superammo le asiatiche in ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu e Tijana Boskovic. In palio la palma di miglior giocatrice del Pianeta : Sono le opposte più forte degli ultimi anni, le due bomber in grado di cambiare le sorti delle partite che giocano e di trascinare le proprie formazioni, sono due delle migliori interpreti del gioco offensivo nel panorama della pallavolo contemporanea e ora vogliono giganteggiare ai Mondiali 2018 di Volley femminile: Paola Egonu da Cittadella e Tijana Boskovic da Trebigne, separate da appena un anno e mezzo (classe 1998 l’azzurra, classe ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu e Tijana Boskovic. In palio la palma di miglior giocatrice del Pianeta : Sono le opposte più forte degli ultimi anni, le due bomber in grado di cambiare le sorti delle partite che giocano e di trascinare le proprie formazioni, sono due delle migliori interpreti del gioco offensivo nel panorama della pallavolo contemporanea e ora vogliono giganteggiare ai Mondiali 2018 di Volley femminile: Paola Egonu da Cittadella e Tijana Boskovic da Trebigne, separate da appena un anno e mezzo (classe 1998 l’azzurra, classe ...