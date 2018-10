Palumbo | Giunta Raggi tenta di tamponare emergenze | nuova tegola Oref

romadailynews

: Giornata di.....ho un mal di gola fortissimo, LA febbre a 38 e mezzo, c'e' una pioggia battente e sono comunque in… - domy_palumbo : Giornata di.....ho un mal di gola fortissimo, LA febbre a 38 e mezzo, c'e' una pioggia battente e sono comunque in… - domy_palumbo : @paoloroversi Bellissima giornata(ironicamente parlando) ho un mal di gola bestiale, LA febbre a 38 e mezzo, pioggi… - 8e30it : Acri, sul rimpasto in Giunta e questione ospedale i dubbi e le proposte del consigliere Palumbo -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Roma – “Scarsa programmazione a breve e a lungo termine, continue variazioni di bilancio per mettere una toppa a conti mal pianificati, che obbligano a continue modifiche in corsa. Difficolta’ a gestire gare e conseguente incapacita’ di spesa con rischio di overshooting: unadell’si abbatte sui conti capitolini”. “Nuove critiche a pioggia, come se non ci fosse un domani. Intanto, i romani attendono risposte su tutti i fronti: dai rifiuti al decoro, dalle grandi opere agli eventi sportivi, mentre laprocede a tentoni cercando qua e la’ dile, senza nessuna visione di lungo termine”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino del Pd Marco. L'articolodiproviene da RomaDailyNews.