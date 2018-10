Paola Egonu - chi è la schiacciatrice dell'Italia finalista ai Mondiali di Pallavolo femminili : Nel mondo della Pallavolo, la prima immagine che viene in mente è, invece, quella del biondo schiacciatore italo-russo Ivan Zaytsev , detto 'lo zar' o, altrimenti, 'Ivan Il Terribile' , ammirato ...

Pallavolo - l’Italia si prende la finale : Cina battuta 3-2 al tie break. Sabato con la Serbia per l’oro|Immensa Enogu : il martello frantuma record : A Yokohama le azzurre vincono in semifinale: sfideranno la Serbia in finale

Mondiali Pallavolo femminile - domani finale Italia-Serbia in diretta tv sulla Rai : La Nazionale italiana di pallavolo femminile si è qualificata per la finale dei Mondiali 2018 di volley in corso di svolgimento in Giappone. A decretare chi vincerà il titolo iridato sarà l'esito della finalissima Italia-Serbia, in calendario domani (sabato 20 ottobre) alle ore 12.40. L'appuntamento con la diretta tv dell'incontro è sulle reti Rai. Traguardo insperato alla vigilia, le azzurre hanno conquistato la finalissima dei campionati del ...

L'Italia ha conquistato la finale dei mondiali di Pallavolo femminile : L'Italia è in finale per il mondiale di pallavolo. Le azzurre di Mazzanti hanno vinto 3-2 contro la cina. Sabato l'atto conclusivo, quando la nazionale femminile sfiderà la Serbia per la medaglia d'oro. La vittoria è arrivata al quinto set, consentendo alle azzurre di conquistare la seconda finale iridata della storia della pallavolo femminile italiano. L’Italia ha ...

L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali femminili di Pallavolo : Ha battuto la Cina in semifinale dopo una partita combattutissima, domani affronterà la Serbia The post L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo appeared first on Il Post.

Pallavolo femminile - la semifinale : il match tra Italia e Cina : Yokohama - Le azzurre del volley cullano il sogno mondiale. In corso alla Yokohama Arena la sfida tra l'Italia e le olimpioniche della Cina nella semifinale iridata. Intanto, la Serbia è la prima ...

Pallavolo : Mazzanti - messaggio Italia ok : ANSA, - ROMA, 17 OTT - "Siamo ultra-concentrati sulla semifinale, conosciamo bene la Cina: siamo pronti a scendere in campo per giocarci questa grande opportunità, le ragazze hanno tantissima voglia ...

Mondiali Pallavolo 2018 - sarà la Cina l'avversaria dell'Italia in semifinale : L' Italia affronterà la Cina nella semifinale dei Mondiali di volley femminile, in corso in Giappone. La squadra campione olimpica ha infatti vinto la Pool H grazie al successo per 3-1 contro l'Olanda,...

Mondiali Pallavolo femminile - Final Six : il risultato di Italia-Serbia in diretta LIVE : Ultima fatica per l' Italia , che affronta la Serbia , ore 9.10, nel secondo match della Pool G, con la certezza del pass per le semiFinali, in programma venerdì a Yokohama. La Nazionale di coach ...

Volley - l’Italia batte il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo : L'Italia a Nagoya batte al tie-break il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo femminile. Una grandissima vittoria quella delle azzurre che domani contro la Serbia si giocheranno il primato nel girone e che hanno riportato la nazionale tra le prime quattro. In semifinale anche l'Olanda e la Cina.Continua a leggere

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di Pallavolo femminile : Ha eliminato il Giappone e domani si giocherà il primo posto nel girone con la Serbia The post L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di pallavolo femminile appeared first on Il Post.

Mondiali Pallavolo femminile - Final Six : il risultato di Italia-Giappone 1-1 LIVE : A Nagoya le ragazze di Mazzanti cercano l’accesso alle semiFinali. Per ottenerle basta una vittoria con le padrone di casa, sconfitte dalla Serbia all’esordio di questa fase Finale. Un successo azzurro escluderebbe matematicamente le asiatiche dalla lotta per le medaglie. Italia-Giappone 2-1 (25-20, 22-25, 25-21)

Mondiali Pallavolo femminile - Final Six : il risultato di Italia-Giappone LIVE dalle 12.20 : Una vittoria contro il Giappone per raggiungere le semiFinali. È questo l'obiettivo della nazionale femminile di pallavolo reduce da nove successi su nove partite finora disputate. Egonu e compagne ...

L’Italia di Pallavolo alle Final Six dei Mondiali : In due giorni la Nazionale femminile si gioca la qualificazione alle semiFinali dei Mondiali, anche se potrebbe già ottenerla oggi contro il Giappone The post L’Italia di pallavolo alle Final Six dei Mondiali appeared first on Il Post.