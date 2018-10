Palazzo Chigi | il condono non era stato verbalizzato in Cdm

Berlusconi : a Palazzo Chigi una comica che fa molto male a Italia : Roma, 19 ott., askanews, - palazzo Chigi sembra una comica Roma, 19 ott., LaPresse, - "Che sta succedendo a palazzo Chigi? Non lo so, sembra una comica, quasi; purtroppo qualcosa che mette in ...

Pace fiscale - la ricostruzione di Palazzo Chigi : “La norma sul condono è arrivata durante il Cdm. Andava verificata in seguito” : La norma sul condono è arrivata mentre il Consiglio dei ministri era in corso. E la bozza è stata consegnata soltanto al premier Giuseppe Conte: Andava verificata prima di essere inserita nella copia del decreto fiscale poi inviata informalmente al Quirinale. A 48 ore dallo scontro tutto interno al governo arriva una nota di Palazzo Chigi a ricostruire tutto quello che è successo durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso. Quando nel dl ...

Manovra - Palazzo Chigi : risposta alla Ue entro lunedì come previsto : L'Italia risponderà alla lettera di richiamo dell'Ue sulla Manovra entro i tempi previsti, ovvero entro mezzogiorno di lunedì. E' quanto si apprende da Palazzo Chigi che sottolinea come, in questa ...

Di Maio : «Decreto fiscale manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Fonti Palazzo Chigi : Conte ha bloccato invio Dl fisco al Quirinale : Bruxelles, 17 ott., askanews, - Fonti di palazzo Chigi fanno sapere che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - informato mentre era a Bruxelles delle criticità emerse nel decreto sul tema della ...

Palazzo Chigi : "Numero chiuso a Medicina obiettivo di medio periodo" : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". E' quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso ieri sera al termine della riunione. Segui su affaritaliani.it

M5s - Filippo Attili - il videomaker di Renzi - criticato e poi riassunto a Palazzo Chigi : Confermato nel ruolo di videomaker ufficiale della presidenza del Consiglio, Filippo Attili , l'uomo che Luigi Di Maio voleva licenziare . Il fotografo di Renzi percepirà uno stipendio annuo di 37mila ...

«Abolito il numero chiuso a Medicina». Palazzo Chigi poi precisa : non subito : Un vero e proprio giallo intorno alla vicenda del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. La notizia, anticipata dal ministro della Salute Giulia Grillo in...

Palazzo Chigi : "Numero chiuso a Medicina obiettivo di medio periodo" : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". E' quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso ieri sera al termine della riunione. Segui su affaritaliani.it

Medicina - caos sul numero chiuso. Palazzo Chigi : l'abolizione è obiettivo «di medio periodo» : Un vero e proprio giallo intorno alla vicenda del numero chiuso per l'accesso alla facoltà di Medicina. La notizia, anticipata dal ministro della Salute Giulia Grillo in...

Caos sul numero chiuso a Medicina. Palazzo Chigi : «Abolito». Ma poi precisa : obiettivo medio periodo Vota : La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di Palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare il decreto fiscale e la manovra economica

Criticato e poi assunto Farsa 5s a Palazzo Chigi : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte conferma nella squadra di Palazzo Chigi il videomaker renziano che Luigi Di Maio voleva licenziare. Il ministro del Lavoro avrà cambiato idea? Oppure sarà stato costretto a ingoiare il rospo? Il premier nella riorganizzazione della macchina amministrativa ha deciso di affidarsi a Filippo Attili (nel tondo) per il ruolo di videomaker ufficiale della presidenza del Consiglio: stipendio annuo di 37mila ...