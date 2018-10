Pace fiscale | Paragone | “Giorgetti? Se Salvini si fida va benissimo Ma rappresenta

Pace fiscale - Fico : “Si agisce all’interno di un filo rosso che è il contratto. Noi diversi dalla Lega” : “È giusto andare avanti esclusivamente nel contratto. Se non si va avanti nel contratto non si può andare avanti“. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a Napoli per un convegno organizzato dall’ Ospedale Evangelico Villa Betania. “Io penso che il Paese debba stare tranquillo – ha aggiunto Fico – perché è nelle interlocuzioni normali di maggioranze e Governi che ci sia una ...

Roberto Fico peggio di Gianfranco Fini - il ricatto al governo : 'Non si può far passare la Pace fiscale' : Secondo Roberto Fico non c'è motivo di litigare su pace fiscale e condono penale, come ormai fanno da ore grillini e leghisti dopo il caso della 'manina' sollevato da Luigi Di Maio . Secondo il ...

Pace fiscale - Centinaio (Lega) : “Manina? Governo non è famiglia Addams. Cdm? Se Salvini mi dirà di andare - ci sarò” : “Il Governo non è la famiglia Addams e di conseguenza manine non ne vedo, perché se no dovremmo capire chi è zio Fester, chi è Lurch, chi è Gomez…”. Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine del Forum dell’Agricoltura di Coldiretti a Cernobbio. “Domani – ha detti ai cronisti – sembra di aver capito che ci sarà il Consiglio dei ministri, in cui penso ci ...

Pace fiscale - altro che tetto di 100mila euro : si può arrivare a 2 milioni e mezzo. Ecco perché : Il M5S aveva precisato di voler cambiare strada, di ambire a chiudere l'abitudine di certi governi precedenti di regalare condoni tombali ai grandi evasori. Per questo Di Maio aveva spiegato che il ...

Pace fiscale - come cambia il decreto sul condono : Dopo lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il decreto fiscale, contenente le norme sul condono, potrebbe cambiare nel Consiglio dei ministri che verrà convocato per sabato. La misura, ad oggi, tiene insieme due elementi opposti tra loro: da una parte il maxi-condono e dell'altra la lotta all'evasione. Quali sono i possibili compromessi che M5s e Lega potrebbero trovare.Continua a leggere

Pace fiscale - tre regole per evitare le “manine” nei decreti : La democrazia trionfa nella trasparenza mentre imputridisce nell’opacità. La sceneggiata di questi giorni su “manine” o “manone” che modificherebbero i provvedimenti nottetempo, all’insaputa dei politici si può prevenire facilmente, per il futuro, con alcuni semplici accorgimenti. 1. I provvedimenti vanno annunciati solo quando c’è un testo definitivo Anche su manovra e decreto fiscale, come prima sul decreto Genova e la lista sarebbe lunga, c’è ...

Pace fiscale - Salvini : “Sabato a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi” : Prima il messaggio su Facebook (“Dopo le nuvole torna sempre il sereno“), poi la frase chiara e tonda: “Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi”. Matteo Salvini apre dopo aver espresso l’intenzione di disertare il Consiglio dei ministri convocato per sabato da Giuseppe Conte e la parziale marcia indietro già fatta giovedì sera. Il vicepremier, impegnato nella campagna ...

Pace fiscale - Giorgetti : “Se si attacca chi tiene in piedi la baracca - il governo non va molto lontano. Si schiantano loro” : “Non consento a nessuno di alludere a complotti e trame oscure, con dichiarazioni così scomposte. Se si continua ad attaccare chi prova a tenere in piedi la baracca, il governo non andrà molto lontano. Spero Luigi Di Maio ci vada davvero, in procura. Scoprirà che la famosa “manina” è in casa loro. Ma occhio, così loro si vanno a schiantare”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ...

Pace fiscale - su depositi all'estero e 'scudo penale' i soli ritocchi possibili : In queste partita le questioni di tattica politica si intrecciano con quelle più squisitamente tecniche ed anche con qualche equivoco più o meno voluto. La Lega già in campagna elettorale e poi anche ...

scontro su Pace Fiscale; Centinaio irritato da critiche austriache; Accordo tra Governo e Comuni su bando periferie - : CORRUZIONE, DE RAHO: LA POLITICA NON FA ABBASTANZA La politica non presta la necessaria attenzione a combattere la corruzione. Federico Cafiero De Raho, capo della Procura nazionale antimafia e ...

Pace fiscale - Salvini : “Non possiamo rifare tutto daccapo. Non ci sono invasioni aliene né scie chimiche - andiamo avanti” : “Che ne so io di chi è la manina? Io ricordo che quello di cui abbiamo discusso per ore e ore nel Cdm, poi ho ritrovato scritto, con l’accordo di tutti: lo abbiamo votato tutti. Se qualcuno ha idee diverse, lo dica. Che facciamo, riconvochiamo i Cdm ogni quarto d’ora?”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Stiamo per essere attaccati dall’Europa: se diciamo che il decreto è stato modificato la sera per ...

Pace fiscale - gelo fra leader : Si rischia di ricominciare dalla casella di partenza , come nel gioco dell'oca. Sul dl fiscale - di nuovo al centro di uno sfibrante scontro M5S-Lega - occorrerà un nuovo accordo politico per definire ...

Pace fiscale - esclusiva di Affari La Lega non vuole rivedere il Dl : La Lega risponde picche alla richiesta del Movimento 5 Stelle di modificare il testo del decreto fiscale in un nuovo Consiglio dei ministri, come hanno spiegato i grillini e in particolare il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro Segui su Affaritaliani.it

Pace fiscale - Repubblica ha già condannato il giacobino Di Maio : Stupisce la certezza di Massimo Giannini: “Eccolo qua, l’ultimo colpo di teatro: il condono ‘a sua insaputa’” (Repubblica, 18 ottobre). Non ci sono dubbi, Di Maio è un bugiardo, mente, sapeva del condono che perdona i riciclatori del denaro sporco e ha inscenato questa “tragicomica Opera Buffa” della congiura. Se fosse vero, se avessimo senza dubbio alcuno la certezza che così è, la carriera politica del leader pentastellato sarebbe fortemente ...