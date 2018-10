Osteoporosi in crescita e poco curata

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Oltre 200 milioni di donne nel mondo, di cui 22 milioni in Europa e 4 milioni in Italia. E con loro anche tanti uomini, circa 1,5 milioni solo nella Penisola. Quelli dell’sono numeri ‘da epidemia’, in. “Secondo le stime i pazienti che necessitano di una terapia sono purtroppo molti, ma solo il 20% assume correttamente un trattamento“. Appena uno su 5. Lo spiega all’AdnKronos Salute Giuseppina Resmini, responsabile del Centro per lo studio dell’e delle malattie metaboliche dell’osso dell’Asst Bergamo Ovest, in occasione della Giornata mondiale dell’che si celebra sabato 20 ottobre. ‘This is a sign‘ è il claim scelto dalla Iof (Internationals Foundation) per l’edizione 2018. Come a dire che bisogna imparare a individuare i campanelli ...