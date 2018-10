Ora arriva pure il matrimonio rom in limousine | Beffa a chi fa fatica a pagare

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancOra : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".

Bekaert - Di Maio arriva in ritardo all’incontro con i lavOratori : “Scusate - è successo di tutto” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, per incontrare i lavoratori della Bekaert, ai quali ad agosto aveva promesso che sarebbe tornato qualora si fosse risolta positivamente la vertenza con la multinazionale belga che aveva annunciato la chiusura dello stabilimento toscano. Prima di entrarvi, Di Maio ha scambiato alcune battute con uno dei lavoratori. “Quando ho visto che Sting era ...

Fernando Alonso - GP USA 2018 : “Sto ancOra lavOrando sui miei programmi per il 2019. Per Hamilton è arrivato il momento di godersi le sue vittorie - sono contento per lui” : Il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui l’iberico Fernando Alonso ha espresso la sua opinione su diversi argomenti importanti riguardanti il suo futuro e quello della Formula 1. “Come sempre sarà una gara speciale qui grazie a tutti i fan che ci sono e speriamo di poter vedere un bello spettacolo durante il weekend. Le condizioni meteo qui sono sempre ...

PES 2019 : Arriva il Data Pack 2 con nuovi stadi - migliOramenti e non solo : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che il Data Pack 2.0 di PES 2019 sarà scaricabile gratuitamente per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM dal 25 ottobre 2018. PES 2019 si aggiornerà con il Data Pack 2.0 Il Data Pack 2.0 includerà oltre 100 visi aggiornati dei giocatori, nuovi stadi e una nuova serie di scarpini da calcio. L’inclusione della Chinese Football Association Super ...

Meteo - ecco piogge e tempOrali (ma la svolta arriva nel weekend) : La bassa pressione condiziona il Meteo su molte regioni italiane, portando tempo instabile con rovesci. Poi migliora, con...

Sta per arrivare la lettera dell'Ue che avvia il procedimento contro l'Italia. Che succede Ora : La lettera è già pronta e sta per partire. Quando arriverà il governo italiano sarà pregato di aiutare Bruxelles a capire un paio di punti della manovra. Ma non ci si illuda: di solito un tono così felpato è il preludio si una ruvida procedura d’infrazione, e per l’Italia inizierà il secondo tempo della partita contro l’Ue e le sue regole di bilancio. Dopo il varo del documento ...

Brexit - l'Ora X è arrivata : May a Bruxelles. Ma adesso si rischia un - ennesimo - rinvio : 'Non essendoci alcun accordo, soprattutto sulla questione irlandese - spiegano alcune fonti europee - non si arriverà dichiarazione politica congiunta venerdì sera' come invece si sperava. Theresa ...

Ponte MOrandi - lotta al degrado : arriva l'ordinanza anti-alcol nella zona arancione : l'ordinanza sarà votata domani dopo che oggi si è tenuta una giunta 'itinerante' a Certosa, in occasione degli Stati generali dell'economia. Le misure vietano ogni giorno, dalle 12 alle 8 del giorno ...

Meteo - arriva la perturbazione atlantica : tornano tempOrali e nubifragi : Mentre le piogge stanno già colpendo Basilicata, Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre una nuova ondata di maltempo dovrebbe...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti tempOrali sulla Calabria - l’ex uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] : 1/7 ...

Negozi etnici - arriva l’esame di italiano per i lavOratori stranieri : la proposta della Lega : Nel giugno scorso la senatrice leghista Silvana Comaroli ha presentato una proposta di legge volta a introdurre una serie di regolamentazioni per i Negozi multietnici gestiti da stranieri, ovvero l'esame di conoscenza della lingua italiana per gli addetti alle attività commerciali e l'obbligo di traduzione delle insegne degli esercizi in italiano. .Continua a leggere

Arrivano le Felt - nuove Converse ‘in feltro’ create in collabOrazione con JW Anderson : Così non le abbiamo mai viste prima d’ora, di panno, dai colori ultra vivaci, belle, morbide, ideali per l’Autunno/Inverno...

Tecnologia - ecco i droni-sub : arrivano i robot per esplOrare gli abissi - a caccia di relitti e antiche civiltà : Una flotta di droni subacquei si prepara ad esplorare le profondità di mari ed oceani. Si moltiplicano in Italia e nel mondo, infatti, i progetti per la costruzione di sofisticati robot marini, in grado di raggiungere fondali inesplorati e di documentare con telecamere e sensori l’ambiente sommerso, come anche relitti affondati o testimonianze di antiche civiltà. Rover marini telecomandati, ad esempio, sono stati utilizzati recentemente da una ...