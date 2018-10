Nutella diventa un meme limited edition

vanityfair

(Di venerdì 19 ottobre 2018) LadiLadiLadiLadiLadiLadiIl principino George, Beyoncé con i suoi due gemelli, Donald Trump e Kim Jong-un (solo per citare i più famosi): tutte le grandi icone (nel bene e nel male) si sono trasformate in. Mancava all’appello però la crema spalmabile più famosa del mondo: quale se non? Ora recupera con una nuovache le dà una veste tutta nuova, a mo’ diappunto. LEGGI ANCHE6 ricette belle e veloci da fare conSono tre nuovi vasetti che riprendono i tormentoni dei social, con le scritte «Keep Calm and Spalma»,«Se volevo piacere a tutti nascevo» e «Situazione sentimentale:». Da regalare e da collezionare, anche per guadagnarsi una t shirt. Fino al 28 ottobre, con ...