Nuovo cofanetto dei Coldplay cd+dvd per A Head Full Of Dreams Live | il Butterfly Package

(Di venerdì 19 ottobre 2018) In un periodo di pausa dalle scene per la band arriva l'annuncio dell'uscita di undeidedicato ai concerti sudamericani del tour Aof.Il prossimo 7 dicembre ipubblicheranno CD, DVD e Vinili deiregistrati a San Paolo e Buenos Aires l'anno scorso: il cosiddetto pacchettoinclude anche ildocumentario AOf, il film che racconta i due decenni di storia della band e che verrà trasmesso in streaming in esclusiva su PrimeVideo (il servizio streaming on demand di Amazon) a partire dal 16 novembre, oltre che al cinema in più di 2.000 sale in 64 paesi per una sola serata, il 14 novembre.Ad annunciarlo ufficialmente sono i canali social del gruppo di Chris Martin, mostrando anche la copertina di ciascuno dei formati pensati per questa release: ilche contieneIn Buenos Aires/In ...