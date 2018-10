Nubifragio nel catanese e nel siracusano | esonda fiume | gente sui tetti

Nubifragio nel siracusano - persone sui tetti. Emergenza a Francofonte - Lentini e Sigonella : Il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto nella Sicilia orientale ha creato gravi allagamenti nel siracusano, ai confini con la provincia di Catania. I territori maggiormente colpiti quelli di Francofonte, Lentini e la zona di Sigonella.In alcune aziende agricole e in case di campagna ci sono persone sui tetti. Alcune sono state già soccorse da due elicotteri dei vigili del fuoco e da uno della marina militare. Un ...

Maltempo - Nubifragio nel Materano : sotto osservazione un torrente : Negli ultimi giorni nella zona di Rotondella, in provincia di Matera, sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia con pesanti ricadute sull’agricoltura. La Coldiretti lucana segnala ”ingenti danni alle colture e istanze di sgombero”. Il Comune di Rotondella, in via precauzionale, ha sgomberato due unità abitative, annesse ad aziende agricole, che sono ubicate in contrada Tascione e sono prossime al canale Candela che regimenta ...

Maltempo Rimini - Nubifragio nella notte : danni e allagamenti : Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel notte tra martedì e mercoledì in tutta la provincia riminese , in partecipare nell'entroterra .dove in poche ore si è raggiunto accumuli fino a 120mm di pioggia. Le strade sono letteralmente trasformate in torrenti mentre garage e sottopassi si sono allagati.Continua a leggere

Improvviso e violento Nubifragio su Roma : disagi e allagamenti nell'area sud : Improvviso temporale in serata su Roma, zona sud della Capitale. Traffico paralizzato e vasti allagamenti. Più che autunno sembra di essere tornati in piena estate quando i temporali di calore tra...

Lamezia - ancora nessuna traccia del bimbo disperso nel Nubifragio : Sono ancora senza esito le ricerche di Niccolò, il bambino di due anni disperso da giovedì nel nubifragio che ha provocato la morte della mamma, la 30enne Stefania signore, e del fratello di 7 anni ...

Lamezia - bimbo disperso nel Nubifragio : nessuna traccia/ Ultime notizie - madre e figlio morti : procura indaga : Lamezia, bimbo disperso nel nubifragio: nessuna traccia del piccolo di 2 anni. Per la morte della madre e del fratellino la procura ha aperto una inchiesta per omicidio colposo.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:41:00 GMT)

Nubifragio colpisce Maglie - nel leccese. Allerta meteo in Puglia per domani. : Forti temporali si sono abbattuti dalla mattinata di oggi sul Salento, al momento l'area più colpita da questa saccatura instabile in azione sulla penisola e in particolare sulle regioni del...