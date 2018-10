Nubifragio in Sicilia orientale | strade trasformate in fiumi

Maltempo Sicilia - Nubifragio nel Catanese : decine di allagamenti : Palermo, 19 ott., askanews, - Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, creando disagi sia sul versante occidentale che su quello orientale dell'isola. Intensi temporali hanno ...

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Catania - oggi è il giorno della conta dei danni : Un violento nubifragio ieri ha trasformato le principali vie di comunicazione di Catania (come via Etnea), in fiumi in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua: oggi è il giorno della conta dei danni. Gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco sono stati 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria ...

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Palermo - allagamenti e traffico in tilt : Il Maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l’allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall’acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Caos viabilità anche lungo ...

Maltempo - forti piogge in Sicilia : Nubifragio a Modica [VIDEO] : Pioggia oggi in Sicilia, dove si è confermata l’allerta meteo della Protezione Civile. Il Maltempo ha interessato quasi tutta l’Isola, con temporali nel Palermitano e un nubifragio che ha interessato Modica. La pioggia intensa ha trasformato le strade in un piccolo fiume, diversi i disagi per la popolazione. Maltempo Sicilia, pioggia intensa a Modica [VIDEO] L'articolo Maltempo, forti piogge in ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : Nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

