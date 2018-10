Nubifragio in Sicilia | gente sui tetti e strade invade da acqua

SICILIA - Nubifragio : GENTE SUI TETTI E STRADE CHIUSE/ Ultime notizie - fiumi in piena nelle vie - auto travolte : SICILIA, NUBIFRAGIO nel catanese “Paura di morire”. Video Ultime notizie, STRADE come fiumi, danni ingenti ma fortunatamente non si sono verificati feriti ne morti(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:17:00 GMT)

Strade come fiumi e persone sui tetti in Sicilia allagata per il Nubifragio : Palermo, 19 ott., askanews, - Violentissima ondata di maltempo in Sicilia. Le province più colpite sono quelle di Siracusa, Catania e Messina con Strade statali trasformate in fiumi in piena, e case ...

Nubifragio in Sicilia - allagamenti nel Catanese e nel Siracusano : Catania, askanews, - Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, creando disagi sia sul versante occidentale che su quello orientale dell'isola. Intensi temporali hanno provocato ...

Nubifragio in Sicilia - gente bloccata sui tetti delle abitazioni : Strade trasformate in veri e propri fiumi, più di 5 i voli dirottati verso mete diverse e circolazione totalmente bloccata: sono stati proprio questi i disagi causati dal Nubifragio che ha colpito Catania la notte scorsa. Secondo alcune fonti locali molte autovetture sono state trascinante dalla forza dell’acqua ed alcune famiglie hanno dovuto rifugiarsi sui tetti delle abitazioni e delle auto. Decine le persone che sono rimaste bloccate ...

Nubifragio in Sicilia - Allagamenti nel catanese - persone rifugiate sui tetti : Palermo - Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla 'corrente', altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del catanese per il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia ...

Maltempo Sicilia - Nubifragio nel Catanese : decine di allagamenti : Palermo, 19 ott., askanews, - Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, creando disagi sia sul versante occidentale che su quello orientale dell'isola. Intensi temporali hanno ...

Nubifragio in Sicilia orientale : strade trasformate in fiumi : Nella notte un violento Nubifragio si è abbattuto sulla Sicilia orientale trasformando diverse strade in fiumi. I danni maggiori si

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Catania - oggi è il giorno della conta dei danni : Un violento nubifragio ieri ha trasformato le principali vie di comunicazione di Catania (come via Etnea), in fiumi in piena, con auto posteggiate quasi coperte dall’acqua: oggi è il giorno della conta dei danni. Gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco sono stati 70, mentre una cinquantina sono ancora in attesa. Le zone maggiormente colpite sono quelle Industriale e aeroportuale e i rioni San Giuseppe la Rena, Villaggio Santa Maria ...

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Palermo - allagamenti e traffico in tilt : Il Maltempo continua a causare danni e disagi in Sicilia, dove è in vigore l’allerta gialla: notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo, soprattutto nelle borgate marinare, dove il nubifragio che ieri sera ha colpito la città ha trasformato le strade in fiumi. Invasi dall’acqua negozi, parcheggi e box a Mondello, Sferracavallo e Partanna, e molti residenti sono rimasti bloccati nelle loro abitazioni. Caos viabilità anche lungo ...

Maltempo Sicilia - Nubifragio a Palermo : allagamenti e disagi : Un forte temporale si è abbattuto in serata a Palermo: segnalati disagi, allagamenti e numerose auto in panne. Decine le chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco: le situazioni più critiche lungo la zona costiera a Mondello e Sferracavallo. L'articolo Maltempo Sicilia, nubifragio a Palermo: allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forti piogge in Sicilia : Nubifragio a Modica [VIDEO] : Pioggia oggi in Sicilia, dove si è confermata l’allerta meteo della Protezione Civile. Il Maltempo ha interessato quasi tutta l’Isola, con temporali nel Palermitano e un nubifragio che ha interessato Modica. La pioggia intensa ha trasformato le strade in un piccolo fiume, diversi i disagi per la popolazione. Maltempo Sicilia, pioggia intensa a Modica [VIDEO] L'articolo Maltempo, forti piogge in ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : Nubifragio a Gangi - frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

Maltempo Sicilia - Nubifragio a Gangi (Palermo) [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Maltempo Sicilia, ...