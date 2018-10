Nubifragio e allagamenti nel Catanese

Maltempo - violento Nubifragio nel Catanese : allagamenti e danni a strade e auto : Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa sul Catanese trasformando diverse strade in ‘fiumi’ la cui ‘corrente’ ha danneggiato, spostandole, diverse auto. Soccorsi sono stati prestati da squadre dei vigili del fuoco inviate da Catania e da Palermo sul posto sono stati inviati anche i sommozzatori dei pompieri. I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira (Enna) dove si sono registrati ...

Maltempo - a Catania violento Nubifragio : allagamenti e strade come torrenti : La violenta ondata di Maltempo ha colpito in particolare le zone di Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira dove si sono registrati allagamenti di case e negozi. Molte strade chiuse e decine gli interventi dei vigili del fuoco giunti anche da Palermo. Disagi anche al trasporto aereo con alcuni voli dirottati nel capoluogo siciliano.Continua a leggere

Maltempo Sicilia - Nubifragio nel Catanese : decine di allagamenti : Palermo, 19 ott., askanews, - Una violenta ondata di Maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, creando disagi sia sul versante occidentale che su quello orientale dell'isola. Intensi temporali hanno ...

Catania - maltempo : Nubifragio - temporali e allagamenti/ Ultime notizie - scuole chiuse a Palagonia : Catania, maltempo: nubifragio, temporali e allagamenti. Ultime notizie, scuole chiuse a Palagonia come annunciato dal sindaco attraverso la pagina Facebook(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:47:00 GMT)

Maltempo - Nubifragio nel Catanese : allagamenti e strade chiuse : Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sul Catanese, trasformando diverse strade in fiumi. I centri maggiormente colpiti sono Ramacca, Palagonia, Scordia e Agira , Enna, , dove si sono ...

Maltempo Rimini - Nubifragio nella notte : danni e allagamenti : Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel notte tra martedì e mercoledì in tutta la provincia riminese , in partecipare nell'entroterra .dove in poche ore si è raggiunto accumuli fino a 120mm di pioggia. Le strade sono letteralmente trasformate in torrenti mentre garage e sottopassi si sono allagati.Continua a leggere

Improvviso e violento Nubifragio su Roma : disagi e allagamenti nell'area sud : Improvviso temporale in serata su Roma, zona sud della Capitale. Traffico paralizzato e vasti allagamenti. Più che autunno sembra di essere tornati in piena estate quando i temporali di calore tra...

Maltempo Napoli - Nubifragio e allagamenti a Giugliano : “Il nostro territorio ha una fragilità idrogeologica che va affrontata al più presto” : A seguito del nubifragio che nella mattinata di oggi ha investito Giugliano in Campania, nel Napoletano, il sindaco ha riunito “l’unita’ di crisi della Protezione civile comunale“, ed chiesto l’intervento della Protezione civile regionale e del Consorzio di Bonifica del basso Volturno: registrati numerosi allagamenti che hanno comportato gravi disagi. “Il nostro territorio ha una fragilita’ idrogeologica ...

Maltempo Campania - Nubifragio a nord di Napoli : allagamenti e disagi a Giugliano : Violento nubifragio nelle scorse ore sull’area a nord di Napoli: gravi disagi si sono registrati soprattutto a Giugliano in Campania dove si sono allagate numerose strade del centro storico. “Siamo immediatamente intervenuti con le ditte di manutenzione, la protezione civile e la Polizia Municipale. Ci sono circa 30 uomini al lavoro per fronteggiare i danni,” spiega il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello. disagi si ...

Maltempo Sicilia : Nubifragio a Trapani - allagamenti e disagi alla viabilità : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle ultime ore Trapani hanno provocato allagamenti nelle strade, con conseguenti disagi alla viabilità, in particolare dal lungomare Dante Alighieri a via Virgilio. disagi anche sulla SP Trapani – San Vito Lo Capo, all’altezza di Pizzolungo. L'articolo Maltempo Sicilia: nubifragio a Trapani, allagamenti e disagi alla viabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ciclone sul mar Tirreno : violento Nubifragio su Roma - città in tilt per gli allagamenti [FOTO] : Il ciclone Mediterraneo posizionato sul mar Tirreno sta alimentando forte Maltempo in tutto il Centro/Sud, con piogge e temporali su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e anche a Roma, dove si sono verificati Disagi alla circolazione e rallentamenti sulle strade di grande scorrimento per il nubifragio che nel primo pomeriggio si è abbattuto sulla città, scaricando tra 10 e 25mm di pioggia in tutto il centro cittadino. Le temperature sono ...

Maltempo Trapani : Nubifragio a Gibellina - disagi e allagamenti : Ondata di Maltempo in tarda mattinata in provincia di Trapani: un nubifragio si è abbattuto su Gibellina provocando allagamenti e disagi. Diverse strade sono state inondate dall’acqua, ed alcuni automobilisti sono rimasti con l’auto in panne. Numerose richieste di soccorso sono giunte al centralino dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Trapani: nubifragio a Gibellina, disagi e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Improvviso Nubifragio lampo su Ragusa : saltano i tombini - vasti allagamenti [VIDEO] : Improvviso temporale colpisce Ragusa, ci sono vasti allagamenti, saltano anche i tombini. In una giornata relativamente stabile su quasi tutta Italia è riuscito a svilupparsi un locale ma violento...

Maltempo - Nubifragio lungo la costa a Fermo : allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto dalle 13:30 sulla costa fermana, causando disagi e allagamenti delle strade e delle abitazioni private. In particolare la situazione è critica a Porto Sant’Elpidio dove la polizia locale è al lavoro per evitare la percorrenza di tratti allagati della Ss16 e di alcuni sottopassi cittadini. Stessa situazione a Porto San Giorgio, mentre a Casabianca di Fermo un’auto e’ rimasta bloccata in un ...