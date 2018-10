wired

: Notch addio, nel 2019 lascerà il posto a un foro nello schermo - micheleiurillo : Notch addio, nel 2019 lascerà il posto a un foro nello schermo - MilanoCitExpo : Notch addio, nel 2019 lascerà il posto a un foro nello schermo #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) (Foto: Ice Universe) Mentre ancora dobbiamo abituarci all’idea degli schermi con, diversi produttori stanno già immettendo sul mercato le prime alternative a una tendenza che non è ancora andata giù a tutti: dalle versioni ultra-minimal che invadono locon un profilo a forma di goccia a soluzioni più complesse che si liberano completamente dei bordi superiori facendo emergere fotocamera frontale e altoparlante tramite un meccanismo a scomparsa. Il futuro però potrebbe avere tutto un altro aspetto: secondo il solitamente affidabile professionista dei leak Ice Universe, nelinizieremo a vedere sempre più di frequente un formato di display per smartphone provvisto di un singoloal suo interno, per ospitare l’obbiettivo della fotocamera frontale e niente altro. The display open hole camera technology will become the mainstream technology in, then ...