Non svegliateci | è tutto vero Italia in Finale ai Mondiali | la forza dell’incoscienza

oasport

: RT @OA_Sport: #volley Non svegliateci dal sogno, è tutto vero! Italia in Finale ai Mondiali: la forza dell'incoscienza, la grinta della gio… - romi_andrio : RT @OA_Sport: #volley Non svegliateci dal sogno, è tutto vero! Italia in Finale ai Mondiali: la forza dell'incoscienza, la grinta della gio… - OA_Sport : #volley Non svegliateci dal sogno, è tutto vero! Italia in Finale ai Mondiali: la forza dell'incoscienza, la grinta… - hallofseries : Una delle migliori scrittrici viventi e una della migliori Serie Tv di sempre: se questo è un sogno non svegliateci -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Se è un sogno non. Aspettavamo questo momento da 16 anni, dall’urlo di Berlino, dal boato contro gli USA, dalla schiacciata vincente di Elisa Togut che ci consegnò l’unico titolo iridato della nostra storia. Attendevamo unadeidallo show in terra tedesca nell’ormai lontano 2002, nel frattempo abbiamo buttato giù i rospi amari di due eliminazioni in semie di scivoloni alle Olimpiadi contro ogni pronostico. Dateci un pizzicotto per farci capire che è, per farci realizzare in maniera nitida che l’giocherà l’atto conclusivo per la seconda volta, per farci mettere a fuoco che le azzurre hanno sconfitto la Cina Campionessa Olimpica in una partita da dentro o fuori e si sono regalate il match per la gloria contro la Serbia. Dopo la battaglia di Nagoya contro il Giappone, la guerra di Yokohama risolta al ...