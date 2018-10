Non ci sto | quando lo disse Scalfaro

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini. Sfogo con i suoi : 'Non sono un cogl***e - ho firmato io' : ... scrive il giornalista, 'emerge il solito personaggio, una via di mezzo tra Belzebù e la Pantera rosa, cioè Roberto Garofali , il capo di gabinetto di quell'uomo mite che è il ministro dell' Economia'...

Salvini : «Il governo Non cadrà - ma Non ci sto a passare per scemo». Di Maio : «E io Non sono bugiardo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Dl sicurezza - Di Maio a Salvini : “Non si lamenti in diretta su Facebook. Emendamenti al suo decreto? Io sto qui” : “Non è colpa mia se io e Salvini non si siamo potuti confrontare sul dl sicurezza. È legittimo stare in campagna elettorale in Trentino, ma poi non ci si lamenti se non abbiamo sciolto i nodi”. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che risponde all’omologo di governo, Matteo Salvini, secondo il quale non era possibile che il M5s presentasse 81 Emendamenti al decreto legge sicurezza. L'articolo Dl sicurezza, ...

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo Non voglio passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale Non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...

Pro Vita : appare manifesto ‘due donne Non fanno un padre’ : Roma – “Raggi e Maiorino si mettano l’anima in pace. Nonostante i comunicati stampa e la memoria di giunta, che parla di ‘campagna pubblicitaria discriminatoria e lesiva dei diritti e delle liberta’ individuali’, la nostra iniziativa continua, e su La Verita’ oggi pubblichiamo un’altra immagine choc, con la scritta ‘due donne non fanno un padre'”. Cosi’ il presidente Pro Vita, ...

Rai - la Lega contro Fazio : “Non porti in tv Mimmo Lucano. Divulga modelli distorti” : Chiedono a Fabio Fazio di non ospitare in televisione Mimmo Lucano. Il motivo? È indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dunque non dovrebbe comparire negli studi della televisione di Stato. Con una motivazione mai utilizzata in precedenza – come quando in Rai venivano ospitati condannati in via definitiva o imputati per reati gravi, da Silvio Berlusconi a Marcello Dell’Utri – i parlamentari della Lega ...

Ibrahimovic : “Sto bene negli Stati Uniti - Non penso all’Europa” : Nelle settimane scorse si è tanto parlato di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, e Leonardo non ha mai smentito nettamente l’ipotesi. Lo stesso svedese, però, oggi ha dichiarato in un’intervista di trovarsi bene negli Usa e di non aver mai pensato di riabbracciare l’Europa: “In questo momento penso che stia vivendo una situazione in cui necessito di equilibrio tra riposo e lavoro. Sono reduce da un ...

WTA Mosca – Jabeur Non si ferma più : sconfitta Sevastova in 3 set - la tunisina è in finale : Ons Jabeur accede alla finale del WTA di Mosca: la tennista tunisina supera Sevastova in 3 set e attende la vincitrice di Kasatkina-Konta Ons Jabeur non si ferma più! La tennista tunisina sta vivendo un vero e proprio stato di grazia all’interno del tabellone femminile del torneo di Mosca. Ons Jabeur, numero 101 del ranking mondiale femminile, ha fatto fuori, una dopo l’altra: Makarova, Stephens, Kontaveit e Sevastova. Jabeur ha sconfitto ...

Morgan : "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento Non per le storie personali" : Morgan, nelle ultime ore, ha difeso, a spada tratta, l'ex compagna, Asia Argento (mamma di sua figlia Anna Lou), fatta fuori dalla giuria di 'X Factor 12', durante la fase dei Live per lo scandalo molestie ai danni del giovane collega Jimmy Bennett.prosegui la letturaMorgan: "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali" pubblicato su Gossipblog.it 19 ottobre 2018 13:15.

Storia di Milo - il gatto nero e disabile che Non riesce a saltare. “Una favola d'integrazione” : Cos'è un gatto? Un dio, un compagno delle streghe durante i sabba, un animale considerato nobile in Thailandia o l'animale preferito di Maometto, il rivale di Laura nell'amore del Petrarca, l'amico di Richelieu, il favorito dei poeti? Se lo chiedeva Carl Van Vechten nella sua guida per tutti gli amanti dei felini ("Una tigre in casa", Elliot), un bestseller incentrato su quell'animale speciale che tiene al focolare domestico e che si ...

Morgan difende Asia : "Era brava. Le persone vanno giudicate per il talento - Non per le storie personali" : Di talent dice di non poterne più, ma è anche convinto che Asia Argento avrebbe potuto avere successo ad X Factor e apportare qualcosa di positivo al programma. È questa l'opinione di Morgan, il quale ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair. "Asia a X Factor? Era brava" ha affermato il cantante e conduttore. "Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali"."Io di talent ne ho talmente tanto che non ...