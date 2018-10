NoiPa | al via il nuovo servizio di consultazione pagamenti

leggioggi

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Un apposito comunicato sul portaleha annunciato ai contribuenti del settore pubblico l’avvio di undidel Cedolino e dello stipendio per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione. “”, questo il nome dele sarà utile per poter visualizzare l’importo dell’ultima rata di stipendio elaborata. La visualizzazione avverrò con anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino paga. Questo il testo del comunicato: “È in linea suil” che consente di visualizzare, in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino stipendiale, l’importo netto relativo all’ultima rata elaborata. In questo modo, non sarà necessario attendere la pubblicazione del cedolino, che rimane comunque garantita entro la data di esigibilità della rata stipendiale. Il...