Nina Moric a Verissimo | Ritrovato un equilibrio con Fabrizio Corona | spero che non

Nina Moric a Verissimo : rivelazioni su Fabrizio Corona e stoccata a Silvia Provvedi : Nina Moric si confessa a Verissimo, lanciando una frecciatina a Silvia Provvedi e raccontando il suo rapporto con Fabrizio Corona, a cui non risparmia le critiche. Da qualche mese ormai fra la modella e l’ex re dei paparazzi sembra tornato il sereno. Merito del figlio Carlos Maria, con cui hanno trascorso le vacanze estive in Salento. Dopo una lunga lontananza e tanto dolore, Nina Moric è riuscita a riabbracciare il figlio e a creare un ...

Nina Moric e la fine tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi : ‘Trovo tutto abbastanza squallido’ : “In questi quattro anni sono successe tante cose. Ora ho superato questo dolore, ma non auguro a nessuno di stare come sono stata io. Mi sono rifugiata nel mio silenzio e adesso ho iniziato a gridare. Voglio far sentire la mia voce”. Nina Moric, ospite in esclusiva sabato 20 ottobre a Verissimo, parla come un fiume in piena della sua vita e del suo rapporto tormentato con l’ex marito Fabrizio Corona. Un rapporto che quest’estate sembra aver ...

Nina Moric ospite della Toffanin a Verissimo dopo l’invito rifiutato : Verissimo anticipazioni: Nina Moric ospite di Silvia Toffanin Sabato 20 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco in onda nel daytime del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il talk show continua a crescere in termine di ascolti, aggiudicandosi nettamente la leadership di fascia con più di 2milioni di telespettatori, sbaragliando ogni concorrenza. Con la puntata del 13 ottobre Verissimo ha fatto ...

Nina Moric con Luigi Favoloso e il figlio Carlos : Nina Moric e Luigi Favoloso tornano a farsi vedere insieme e con loro c’è anche Carlos, nato dalla passata relazione con Fabrizio Corona. Proprio qualche giorno fa Corona anche attraverso i social, ha fatto sapere che l’ex moglie è ancora innamorata di lui e che tutte le mattine passa a casa sua per fare colazione in compagnia del figlio. Forse però le cose vanno diversamente da come le racconta Corona, dato che Nina è stata fotografata dal ...

Nina Moric - battaglia legale con Fabrizio Corona per il figlio Carlos Maria : «Non è un pacco regalo» : «Non si devono guardare i nostri interessi. Si deve guardare per la prima volta agli interessi del minore perché non è un pacco regalo. È un sedicenne che purtroppo ha...

Nina Moric : “Fabrizio Corona e Carlos? Si è ricreata una famiglia” : Nina Moric serena con Fabrizio Corona e il figlio Carlos Nina Moric è ritornata a parlare di Fabrizio Corona e di suo figlio Carlos perché ci sono state delle novità sull’affidamento del minore. A Storie Italiane, Nina Moric ha spiegato candidamente che ci sono stati dei notevoli passi avanti sia da parte sua sia da […] L'articolo Nina Moric: “Fabrizio Corona e Carlos? Si è ricreata una famiglia” proviene da Gossip e Tv.

Nina Moric : "Mio figlio non è un pacco regalo. Posiamo l'ascia di guerra e recuperiamo il tempo perso" : L'affidamento è vicino. La battaglia legale tra Nina Moric e Fabrizio Corona per il figlio Carlos Maria sembra giungere al termine e in un'intervista - rilasciata in esclusiva alle telecamere di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele su Rai1 - la showgirl croata ha espresso la sua posizione. Nina Moric, subito dopo l'udienza di ieri, ha detto: "Non si devono guardare i nostri interessi. Si deve guardare per la prima volta agli ...

Nina Moric e l'affidamento del figlio Carlos : 'non è un pacco regalo - guardiamo ai suoi interessi' : Deposta l'ascia di guerra con Fabrizio Corona, Nina Moric si è riavvicinata anche a Luigi Mario Favoloso, suo ultimo ex lasciato in diretta tv nel corso del Grande Fratello 15. Intervistata da Storie Italiane, la showgirl è tornata a parlare dell'infinita battaglia legale sull'affidamento del figlio Carlos con l'ex marito. "Non si devono guardare i nostri interessi. Si deve guardare per la prima volta agli interessi del minore ...