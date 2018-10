Neymar torna al Barcellona? Il vicepresidente Cardoner | ' Non lo consideriamo'

Neymar è tornato single - l'ha confermato Bruna : "Mi ha lasciato, ma non è stato un trauma"

Neymar come Bonucci - vuole tornare al Barcellona. Decisivo il fattore Mbappé : Il quotidiano spagnolo Sport si è sbilanciato, parlando addirittura delle cifre di un possibile trasferimento al Barcellona, che avverrebbe comunque non prima dell'estate 2020 , una sorta di ...

Psg - Neymar vuole andarsene : il brasiliano spinge per tornare al Barca - ma occhio al Real : L'attaccante ha deciso di lasciare Parigi, dove non si trova bene con la squadra e ora è anche oscurato da Mbappé: frequenti i contatti coi vecchi compagni blaugrana, ma a Madrid...

Tanti soldi ma pochi successi al Psg : Neymar e la clausola per tornare al Barça : Neymar è stato definito l' "affare del secolo", ma i 222 milioni di euro investiti dal Paris Saint Germain non sono serviti per conquistare la Champions League. Dal 2017, anno del faraonico e discusso ...

PSG - Neymar vuole tornare a Barcellona : i catalani riflettono : Inoltre, quanto a peso in squadra, al momento le attenzioni sono tutte per Kylian Mbappé, l'enfant prodige campione del mondo, che ha conquistato tutti anche per le sue origini parigine. ...

Clamoroso dalla Spagna! Neymar pentito : il brasiliano vuole tornare al Barcellona? : La stampa spagnola non ha dubbi: Neymar pentito della sua scelta. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona e dire addio al PSG Neymar Junior si è pentito di essere andato al Parigi Saint-Germain. Per questo motivo, si è già offerto più volte di tornare al Barcelona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo che già aveva svelato sin da marzo i movimenti del crack brasiliano per tornare nel club catalano. Mesi dopo, continuano i ...

Dalla Spagna : "Neymar vuole tornare al Barcellona" : ... per non parlare del fatto che negli ultimi tempi, Neymar deve fare i conti anche con l'esplosione di un certo Kylian Mbappé che a 19 anni è già campione del mondo e un idolo nel suo Paese. Motivi ...

Calciomercato - Neymar scontento al PSG : follie per tornare in Spagna : El Mundo Deportivo ha raccontato che Neymar ha passato l’ultima estate a riavvicinarsi prepotentemente al Barcellona: il calciatore brasiliano avrebbe tentato diversi abboccamenti con la dirigenza blaugrana nella speranza di lasciare Parigi e tornare in Spagna. L’attaccante del PSG avrebbe addirittura pianto in una camera d’albergo durante l’incontro con uno dei suoi ex compagni, ma il Barcellona non avrebbe ...

Neymar shock : “ha chiesto in lacrime di tornare al Barcellona” : Neymar in lacrime durante uno degli incontri avuti con i vertici del Barcellona nell’estate appena conclusa Il Mundo Deportivo ha lanciato un’indiscrezione che ha davvero del clamoroso. Neymar si sarebbe già ampiamente pentito della sua decisione di sposare il progetto Psg lasciando il Barcellona. Il quotidiano spagnolo ha parlato oggi di una scena incredibile, con un Neymar che ha incontrato in estate più volte i vertici del ...