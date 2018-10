Nella notte delle forti piogge hanno causato l’allagamento di diverse strade in provincia

Sicilia - ondata di maltempo Nella notte : esondano fiumi - auto travolte e persone sui tetti : Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla corrente, altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell’ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del Catanese per il violento nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia orientale, coinvolgendo anche il Messinese ...

Maltempo in Sicilia - disastrosa alluvione in Provincia di Catania : 200mm di pioggia Nella notte - paesi e campagne invasi da acqua e fango [FOTO] : 1/7 ...

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Catanese - nubifragio Nella notte. Matera senz'acqua e scuole chiuse. Brasile - Bolsonaro in ... : Cronaca: Padova, giro di mazzette tra personale ospedaliero e imprese funebri. 42 rinvii a giudizio Giro di presunte mazzette che sarebbero state pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri ...

Roma : chiuso svincolo Settebagni Nella notte di domani : Roma – Autostrade per l’Italia ha comunicato che sulla A1 Milano-Napoli-Diramazione Roma nord, dalle ore 00:00 alle ore 3 di sabato 20 ottobre, sara’ chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso la A1 Milano-Napoli ed in uscita per chi proviene da Roma, per lavori di ripristino di un sicurvia incidentato. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: in entrata verso la A1 Milano-Napoli percorrere lo svincolo di ...

Maltempo Rimini - nubifragio Nella notte : danni e allagamenti : Decine gli interventi dei vigili del fuoco nel notte tra martedì e mercoledì in tutta la provincia riminese , in partecipare nell'entroterra .dove in poche ore si è raggiunto accumuli fino a 120mm di pioggia. Le strade sono letteralmente trasformate in torrenti mentre garage e sottopassi si sono allagati.Continua a leggere

Astronomia - Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre il picco delle Orionidi : ecco dove e come osservare lo sciame meteorico generato dalla cometa di Halley : Lo sciame meteorico delle Orionidi raggiungerà il suo picco nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, ma la luna permetterà solo osservazioni mediocri per questo spettacolo del cielo notturno, con circa 15-20 meteore all’ora. Le meteore che sfrecceranno nel cielo sono alcune delle più veloci tra gli sciami meteorici, poiché la Terra sta colpendo un flusso di particelle quasi frontalmente. Queste particelle provengono dalla cometa 1P/Halley. Questa ...

Modella 21enne muore Nella notte - è giallo : aveva perso la madre da pochi mesi : La Modella nordirlandese Mairead O'Neill è morta nella notte a Belfast . La ventunenne aveva perso la madre da soli 10 mesi. 'Non sappiamo esattamente cosa è successo - ha dichiarato Cathy Martin, ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : Nicola Panico e i messaggi ambigui pubblicati Nella notte : 'Nonostante...' : Se Sara Affi Fella ha scelto la via del silenzio dopo lo scandalo da lei stessa causato, rinominato sul web Sara Affi Fella gate, di idea diversa sembra essere l'ex fidanzato Nicola Panico . Il ...

Sparone - lieve scossa di terremoto Nella notte : L'attività sismica è stata registrata dai sismologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a mezzanotte e 39 minuti a una profondità di circa tre chilometri

Tragico schianto Nella notte - Gianluca muore a pochi giorni dal suo 19esimo compleanno : La vittima del terribile schianto è Gianluca Simula, 18enne sassarese che era al volante della sua utilitaria. Il giovane stava percorrendo la circonvallazione di Arzachena quando, forse a causa della pioggia e dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è finito fuori strada.Continua a leggere

GF Vip - la rivelazione Nella notte su Maria De Filippi : “Paga poco mio figlio” : “Lui ha fatto un provino per lavorare a Forum e noi non sapevamo nulla. L’abbiamo saputo solo quando l’hanno preso. Adesso lavora anche ad Amici, Maria De Filippi l’ha preso per il daytime. Da novembre riparte e lavorerà ancora per Maria. Solo che loro lo pagano pochissimo e quindi lui per arrotondare lavora anche in produzione fino alla sera”. Come? Non ha aggiunto le cifre (che a questo punto avremmo voluto conoscere), ma Eleonora Giorgi ...

Napoli - terrore Nella notte : esplode un'auto al Rione Luzzatti : Forte esplosione nel cuore della notte al Rione Luzzatti a Gianturco. A saltare in aria un'automobile posizionata proprio davanti a un cancello pedonale in piazza Coppola. I testimoni - svegliati dal ...

Paesana : scontro frontale tra auto Nella notte - due giovani gravi al Cto di Torino : gravissimo incidente nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 ottobre a Paesana, in provincia di Cuneo. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla Provinciale 26, all'altezza di borgata Morena. Il ...

Vesuvio : lieve scossa di terremoto Nella notte in superficie - nel cratere : Debole scossa di terremoto nella notte all'interno del Vesuvio, sisma estremamente superficiale. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi, 16 ottobre 2018, esattamente alle 03.07, nel...