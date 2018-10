Nel 2017 cinque miliardi spesi per farmaci oncologici in Italia

Tumori : in Italia 5 miliardi di euro spesi Nel 2017 per i farmaci : Il costo dei farmaci anticancro è in costante crescita nel nostro Paese. In cinque anni (2013-2017) la spesa per le terapie contro i Tumori è passata da 3,6 a 5 miliardi di euro. Un incremento che si registra anche a livello globale, visto che nel mondo nel 2017 queste uscite hanno raggiunto i 133 miliardi di dollari (erano 96 nel 2013). Dall’altro lato, però, in Italia i farmaci antitumorali rappresentano soltanto il 7% del costo totale del ...

Amianto - Ona : morti in aumento Nel 2017 - il picco si avrà tra il 2025 e il 2030 : Prepensionamento dei lavoratori esposti ad Amianto e maggior tutela del personale delle Forze Armate del comparto sicurezza (Carabinieri, Polizia di stato, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco) ed estensione anche a loro dei benefici contributivi Amianto per il prepensionamento, sono queste, in sintesi le istanze che l’Ona, rappresentata dal suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, ha formulato oggi nella XI commissione Lavoro della Camera che ha ...

Assistenza sociale - FS Italiane : "Nel 2017 circa 500mila interventi" : Sono stati circa 500mila gli interventi di Assistenza effettuati nel 2017 dai 16 Help Center presenti nelle stazioni Italiane. Oltre 360mila cosiddetti a "bassa soglia" , docce, distribuzione pasti e ...

Agenzia delle Entrate - Nel 2017 finiti sotto inchiesta 562 dipendenti : mazzette per manipolare i dati : Sono accusati di avere manipolato i dati delle Agenzie delle Entrate in cambio di mazzette per favorire contribuenti che intendevano pagare meno o ottenere sgravi. In sostanza, soldi in cambio di “sconti” sulle tasse. Il Sole 24 Ore riporta che nel 2017 sono finiti sotto inchiesta 455 dipendenti, mentre in 107 sono stati condannati. Le accuse vanno dall’abuso d’ufficio fino a concussione, corruzione e accesso abusivo al ...

Al Bano attacca «A Sanremo non vado - ancora mi dà fastidio la sconfitta Nel 2017 : è stata studiata a tavolino» : 'Pippo Baudo e Rovazzi a condurre Sanremo Giovani? Sarebbe fantastico, l'idea è proprio bella, non posso che applaudire chi l'ha avuta. Ho lavorato con entrambi e conosco ne conosco la positività'. ...

Inter - versati altri 120 milioni da Suning Nella stagione 2017/2018 : Continuano gli investimenti per l'Inter da parte di Suning. L'azienda cinese di Zhang Jindong ha versato nelle casse del club nerazzurro altri 119 milioni di euro, nel corso della stagione 2017/18. ...

Caritas : In Italia un 'esercito' di poveri : 58mila Nel 2017 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Povertà - rapporto Caritas 2018 : “Nel 2017 in 200mila si sono rivolti a noi - molti i giovani. Al Nord e al Centro più stranieri” : In Italia c’è un “esercito di poveri” e “la Povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età“. È il quadro tracciato da Caritas Italiana nel rapporto 2018 su Povertà e politiche di contrasto. “Come cristiani abbiamo qualche difficoltà a pensare che si possa abolire la Povertà“, ha rilevato il direttore don Francesco Soddu nel corso della presentazione del rapporto. Il numero dei poveri assoluti – ...

Cagliari - fermato africano clandestino : era stato espulso Nel 2017 : È finito in manette grazie agli agenti della squadra mobile di Cagliari un clandestino di nazionalità algerina di 21 anni.L"individuo, tale Hamza Garouchi, faceva parte di un gruppo di 66 migranti sbarcati a Sant"Antioco nello scorso fine settimana, durante uno degli innumerevoli approdi "silenziosi" ma costanti nelle coste isolane, dove si verificano con cadenza quasi quotidiana.Grazie alle indagini effettuate dagli inquirenti è stato possibile ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione - Fondazione Barilla : Nel 2017 persi 4011 anni di vita per scelte alimentari sbagliate : Nel 2017 gli italiani hanno perso complessivamente, come popolazione, ben 4.011 anni di vita, per colpa di disabilità riconducibili a carenze nutrizionali, diabete e malattie cardiovascolari (nel 2016 erano 3.941 anni)[1]. Come è stato possibile nel Paese della Dieta Mediterranea? Colpa delle mutate abitudini alimentari che, soprattutto tra i giovani, hanno portato al distacco da questo modello alimentare. I dati fotografano le conseguenze del ...

Componentistica italiana : un ottimo 2017 - assestamento Nel 2018 : È indispensabile, tuttavia, una politica industriale nazionale a sostegno del processo di trasformazione e riconversione alle nuove tecnologie dell'automotive, che richiederà alle imprese notevoli ...

Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG : ascolti a +25% Nel 2017/2018 : Le stelle del PSG attraggono pubblico e investitori. ascolti in crescita del 25% e diritti venduti a oltre 1,1 miliardi, +59% rispetto al ciclo precedente. L'articolo Il brand “Ligue 1” cresce grazie al PSG: ascolti a +25% nel 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Violenze sessuali contro minori - Nel 2017 vittime in aumento del 18% - : Sono stati 5.788 i soggetti con meno di 18 anni che hanno subito reati con un incremento dell'8% rispetto al 2016. I numeri sono stati resi noti da Terre des Hommes in occasione della Giornata ...

Pena di morte : Nel 2017 il boia ha ucciso 993 persone - Cina esclusa - : Parigi , AsiaNews/Agenzie, - Dagli Stati Uniti alla Bielorussia, dal Camerun al Libano, sono ancora 23 i Paesi che nel mondo applicano la Pena di morte. Lo conferma l'ultimo rapporto della World Coalition Against the Death Penalty, alleanza di oltre 150 Ong per i diritti umani, associazioni legali, sindacati e ...