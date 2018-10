Negramaro | le date dell’Amore che torni Tour sono state riprogrammate nel 2019

Posticipato il tour dei Negramaro : le nuove date dell’Amore Che Torni Tour Indoor 2019 : Era previsto per la fine del 2018 il nuovo Tour dei Negramaro, ma le ultime notizie riguardano uno spostamento delle date e un rinvio al 2019. La band non ha passato un periodo facile a causa delle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, ora per fortuna fuori pericolo e dimesso poche ore fa. Per questo motivo il Tour dei Negramaro verrà Posticipato al nuovo anno nelle stesse città prima stabilite. L’ “Amore che Torni Tour ...