Negramaro | cambiano le date dell’ ‘Amore Che Torni Tour’ | ecco le novità dopo i problemi

sportfair

(Di venerdì 19 ottobre 2018)ledell’ ‘Amore CheTour’ deilenel calendario degli eventidi salute del chitarrista Emanuele Spedicato Live Nation Italia comunica il rinvio di “Amore CheTour”, il tour nei più importanti palasport italiani dei. A causa delle condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, lesaranno riprogrammate a partire da febbraio 2019. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuovenelle rispettive città, secondo lo schema sotto riportato. Le eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2019 nei punti in cui si è effettuato l’acquisto. Per rimborsi on-line contattare il servizio clienti se si è effettuato l’acquisto su Ticketone oppure se si è effettuato l’acquisto su Ticketmaster. Il tour ripartirà a febbraio ...