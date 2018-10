optimaitalia

: Needle, la rubrica dal mondo dei vinili - OptiMagazine : Needle, la rubrica dal mondo dei vinili - LolliusG : RT @RoxyBarFans: Pubblicata ora su Instagram e su Facebook la #Playlist n. 2 della rubrica #Needle, commentata da @RedRonnie nella puntata… - spalla72g : RT @RoxyBarFans: .@RedRonnie lunedì scorso: “Questa è la dimostrazione di come il vinile stia funzionando in maniera incredibile... il vini… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il Vinile sta tornando prepotentemente nel settore discografico: gli analisti dicono che sarà l’unico supporto che farà concorrenza al fenomeno della musica in streaming.Il Vinile non è solo musica, è storia, è ricordo, è emozione. Già da qualche anno parlo disia sui miei canali che in radio.A partire da oggi troverete anche qui, su Optimagazine, la mia.Cercherò di tenervi aggiornati sulle novità, sul mercato e su tutto ciò che sta succedendo neldei dischi. Proveremo anche ad ascoltare qualche buon pezzo assieme. Oggi vi propongo 2 filmati che ho registrato qualche giorno fa; vi parlerò di: Spirit Taurus e Led Zeppelin Shapiro e Vandelli Bob Marley David Bowie Fabrizio De André Jimi Hendrix Timoria Battiato Fugees … e tanti altri. Il Vinile è tornato, per ...