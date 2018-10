NCIS 16×05 | Gibbs a confronto con un passato difficile VIDEO

ilnotiziangolo

(Di venerdì 19 ottobre 2018)16×05 trama e promo – Il quinto episodio andrà in onda sulla CBS martedì, 23 ottobre 2018. “Fragments” metterà a dura prova il team, a causa di una registrazione collegata ad un vecchio caso. La trama di16×05 svela cheed il resto del gruppo cercherà di dimostrare l’innocenza di un Marine.16×05 trama e anticipazioni A 50 anni dall’ultimo delitto, una prova importante potrebbe permettere ad un Marine di ritrovare la libertà. L’ufficiale Ray Jennings è infatti stato condannato all’ergastolo tempo prima per aver commesso più di un delitto ed ora il caso sembra rivelare la verità. La squadra didovrà fare i conti con una registrazione fatta da una delle vittime, che potrebbe ribaltare la sentenza. La prova da sola potrebbe tuttavia non essere sufficiente, visto che gli agenti dovranno darsi da fare per ...