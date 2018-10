NBA – Paul George svela | “ecco perchè non sono diventato un giocatore dei Lakers”

NBA in lutto : morto Paul G. Allen - proprietario dei Portland Trail Blazers : Duro colpo per tutti i fan dei Portland Trail Blazers: resa nota la morte del proprietario della franchigia, Paul G. Allen Brutta notizia per tutti i fan dei Portland Trail Blazers. È stata resa nota la morte, nella giornata di lunedì, del proprietario Paul Allen. Businessman, investitore e filantropo, Paul Allen è deceduto in seguito ad alcune complicazioni dovute ad un linfoma incurabile, con il quale conviveva dal 2009. L’annuncio è ...

NBA - Chris Paul : "Anthony? Uno dei migliori di sempre - basta mancargli di rispetto!' : Non basta aver segnato più di 25.00 punti in carriera, aver disputato 10 All-Star Game, essere stato capocannoniere NBA , nel 2003, e aver vinto il titolo NCAA e tre medaglie d'oro olimpiche con la ...

NBA - Bynum vuole tornare nella Lega? Paul Pierce lo deride : Andrew Bynum preso in giro da Paul Pierce in merito all’ipotesi di un suo ritorno nella NBA a 4 anni di distanza dall’ultima gara “Ho più chance di tornare io di Andrew Bynum. Io non gioco da due anni, lui da quattro”. Paul Pierce non certo tenero con Bynum, il quale ha rivelato di voler tornare nella NBA dopo ben quattro stagioni di stop. Il centrone ex Lakers ha postato alcuni video nei quali sembra in ottima ...

Mercato NBA – Paul George si ‘scusa’ con i Lakers : “li ho fatti arrabbiare! Vi spiego perchè non ho parlato con Magic” : Paul George ha commentato il mancato accordo con i Los Angeles Lakers e il rinnovo con i Thunder: PG ha spiegato perchè non ha parlato con Magic Johnson Nel passato recente, Paul George aveva lanciato un segnale interessante ai Lakers, spiegando di voler vestire la maglia giallo-viola in futuro, ritornando nella sua città natale. I Lakers sentivano dunque di avere il contratto di PG in mano, pensando già all’idea di affiancarlo a ...

NBA - da Olajuwon fino a Paul&Harden : 24 ore targate Rockets su Sky Sport NBA : Alle 22.00 allora ecco in programmazione su Sky Sport prima la gara-6 dominata ancora una volta da "The Dream" , che segna 30 degli 86 punti di squadra, e quindi a mezzanotte la decisiva gara-7, che ...

Paul George attacca le leggende NBA : “oggi si vince solo con un superteam - smettetela di criticare” : Nel basket moderno si vince solo con i superteam. Del resto come si potrebbero battere gli Warriors attuali con una sola stella? Questo il pensiero di Paul George che risponde alle critiche delle leggende NBA I tempi cambiano, cambia il gioco e anche la fisionomia delle squadre NBA. Sembra essere finito il tempo del ‘one man show’, quello in cui le franchigie avevano una sola stella di grande livello e diversi ...