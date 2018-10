NBA – Lonzo Ball come J R Smith e LeBron James si dispera | lo striscione dei tifosi

NBA – Non solo J.R. Smith : Lonzo Ball costretto a coprire il tattoo BBB o verrà multato : Dopo il caso J.R. Smith-Supreme, anche Lonzo Ball dovrà coprire il proprio tatuaggio ‘BBB’ che rimanda al proprio marchio d’abbigliamento: la lega non permette pubblicità Quando la lega invità J.R. Smith a coprire il suo tattoo Supreme, pena una multa salata ogni volta che avrebbe messo piede in campo, il cestista dei Cleveland Cavaliers rispose di essere sempre l’unico a venir punito per cose del genere. La guardia della franchigia ...