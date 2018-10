Nba | LeBron ai Lakers debutta con sconfitta a Portland

Nba 2019 - i risultati della notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

Nba – Luke Walton fa chiarezza : “ecco come verrà gestito il minutaggio di LeBron James” : Dopo le 82 partite giocate nella regular season passata, LeBron James potrebbe essere impiegato in maniera più ‘conservativa’ in maglia Lakers: Luke Walton fa chiarezza La scorsa stagione, complice la complicata situazione dei Lakers che, prima in estate e dopo a febbraio, hanno rivoluzionato il proprio roster, LeBron James ha giocato tutte le 82 partite di regular season. Un dispendio di energie non indifferente per qualsiasi ...

Nba al via : inizia l'era di LeBron James ai Lakers : Allen, morto a 65 anni per la recidiva di un linfoma che aveva già sconfitto nel 2009, aveva una grande passione per lo sport, che andava oltre il basket: era anche proprietario della squadra di ...

Nba - parla LeBron James : 'Perdere le Finals 2011 è stato il mio più grande risultato' : In questo secondo episodio James prima ha ospitato nel suo barber shop diversi giocatori del mondo del basket, da Ben Simmons a Victor Oladipo fino a Mohamed Bamba e Elena Delle Donne, e poi ha ...

Basket - riparte l'Nba : Lakers tra i favoriti grazie a Lebron : Possibili avversari, il detentore del titolo James Harden , a 5,00, e l'esuberante Anthony Davis , 'sono il più forte giocatore del mondo', ha appena dichiarato, dato a 7,50. Quanto ai giovani è ...

Nba 2018-2019 : la griglia di partenza e le favorite all’anello. Caccia aperta ai Golden State Warriors. Quale impatto di LeBron James sui Lakers? : La notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 sarà quella in cui la NBA riprenderà il suo corso. Si tornerà a dar la Caccia ai Golden State Warriors, che non hanno nessuna intenzione di cedere le armi, ora che di anelli ne hanno vinti tre in quattro stagioni. Ci sono però parecchie differenze rispetto agli ultimi anni, che andiamo a vedere dividendole per conference. WESTERN CONFERENCE Chi, a Ovest, può contrastare Golden State? Forse nessuno, ...

Nba – Anthony Davis la tocca piano : “sono il miglior giocatore della lega! LeBron e Durant? Il mio gioco è unico” : Anthony Davis alza la voce e lancia una sfida a tutta la lega: la stella dei Pelicans si autoproclama il miglior giocatore della lega Mancano sempre meno giorni all’inizio ufficiale della stagione NBA 2018-2019. Le squadre hanno preso forma, la preseason ha regalato i primi verdetti e adesso saranno i match ufficiali a dare il loro, inesorabile giudizio. Nei pochi giorni che mancano allo start della regular season, c’è spazio ...

Nba - Kevin Garnett : "Butler è forte ma ha esagerato : non è LeBron o Durant" : Per dirla con le sue stesse parole, "questa " inteso come l'intero stato del Minnesota e quindi anche il Target Center " è ancora casa mia, e non cambierà mai. Ho lasciato il mio spirito e la mia ...

Nba - come Kobe Bryant ha aiutato i Lakers a firmare LeBron James : ... interessato a "salire a bordo" e ad essere parte della ricostruzione della cultura di una delle squadre più importanti nel mondo dello sport. Magari le cose sarebbero andate in questa maniera anche ...

Nba - ali piccole : LeBron comanda la top10 : I primi due sono i migliori due talenti attualmente in Nba. LeBron James e Kevin Durant sono al comando della classifica delle migliori 10 ali piccole della Association all'inizio del 2018-19. E' ...

Preseason Nba - LeBron James fa impazzire i tifosi dei Lakers : buzzer beater da urlo contro gli Warriors [VIDEO] : LeBron James sempre più trascinatore dei Los Angeles Lakers, nella notte il suo buzzer beater ha fatto balzare in piedi i tifosi gialloviola LeBron James sta iniziando ad ingranare le marce alte in vista della stagione NBA, la prima in maglia Lakers. Il fenomeno con la maglia numero 23, nella notte ha trascinato i suoi alla vittoria contro i campioni in carica degli Warriors, mettendo a segno una serie di giocate da urlo. Una su tutte il ...

Nba 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : LeBron James e i Lakers battono Golden State : Los Angeles Lakers-Golden State Warriors 123-113 Il pubblico di Las Vegas può godersi in anteprima una delle sfide più attese della stagione, quella tra i nuovi di Los Angeles Lakers di LeBron James e ...

Nba - da Cleveland a L.A. : il banner di LeBron James compare fuori dallo Staples Center : Perché questo è il senso di aver chiamato in città il miglior giocatore del mondo: ridare ai tifosi gialloviola " senza playoff da cinque stagioni, senza l'anello dal 2010 " l'ambizione di recitare ...