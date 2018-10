NBA – La splendida iniziativa di Andrew Wiggings | 22$ in beneficenza per ogni punto che

sportfair

(Di venerdì 19 ottobre 2018)Wiggins ha annunciato, tramite il proprio account Instagram, unabenefica: il cestista dei Timberwolves donerà 22$ inpersegnatoWiggins ha annunciato unatramite il proprio account Instagram: il cestista dei Minnesota Timberwolves donerà 22$ persegnato in questa regular season. I soldi andranno ai bambini non privilegiati che incontrano barriere economiche nella partecipazione agli sport. Tenendo fede alle statistiche della passata stagione, Wiggins con i suoi 1452 punti segnati, avrebbe donato 31.000 dollari. Nella partita d’esordio il canadese ha già firmato 20 punti, donando inben 440$. L'articolo NBA – Ladi: 22$ inperche segnerà in stagione SPORTFAIR.