NBA – Durant respinge ogni ipotesi di addio | “basta domande | penso solo agli Warriors”

NBA – Il fratello di Durant tradisce l’addio di Kevin agli Warriors? L’indizio in un post Instagram : Tony Durant, fratello di Kevin, potrebbe aver rivelato la volontà di KD di lasciare i Golden State Warriors a fine stagione: L’indizio in un particolare post Instagram Coach Steve Kerr era stato sibillino qualche settimana fa quando disse che quello attuale potrebbe essere “l’ultimo ballo dei Golden State Warriors”. Il motivo? I tanti contratti in scadenza dello zoccolo duro della squadra, particolarmente quello di Kevin Durant che non ha ...

NBA – Anthony Davis la tocca piano : “sono il miglior giocatore della lega! LeBron e Durant? Il mio gioco è unico” : Anthony Davis alza la voce e lancia una sfida a tutta la lega: la stella dei Pelicans si autoproclama il miglior giocatore della lega Mancano sempre meno giorni all’inizio ufficiale della stagione NBA 2018-2019. Le squadre hanno preso forma, la preseason ha regalato i primi verdetti e adesso saranno i match ufficiali a dare il loro, inesorabile giudizio. Nei pochi giorni che mancano allo start della regular season, c’è spazio ...

NBA - Kevin Garnett : "Butler è forte ma ha esagerato : non è LeBron o Durant" : Per dirla con le sue stesse parole, "questa " inteso come l'intero stato del Minnesota e quindi anche il Target Center " è ancora casa mia, e non cambierà mai. Ho lasciato il mio spirito e la mia ...

NBA - Kevin Durant ci mette la faccia : 'La NBA deve riportare il basket a Seattle' : "Il messaggio è stato mandato forte e chiaro negli ultimi 11 anni: basta vedere il supporto che i Sonics hanno in giro per il paese e per il mondo" ha detto Durant. "Tantissime persone conoscono la ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Durant torna re di Seattle - Thompson ne segna 30 : Per dovere di cronaca vanno segnalati i 30 punti di Klay Thompson, un altro che ha sentito aria "di casa" avendo fatto il college a Washington State, di cui 19 solamente nei primi 9 infuocati minuti ...

Preseason NBA – I Knicks ne vincono tre su tre - Durant e Thompson non danno scampo ai Kings : Knicks, Warriors e Sprurs danno spettacolo nella notte della Preseason NBA: Kevin Durant e Klay Thompson fanno sprofondare i Sacramento Kings Le partite della Preseason NBA hanno regalato spettacolo anche questa notte. Prima che il campionato inizi, i campioni oltreoceano ci deliziano ugualmente con le loro giocate in attesa di sfidarsi per il titolo che vale una stagione intera. Nel match New York Knicks-New Orleans Pelicans, la squadra ...

Warriors-Kings alla Key Arena : la NBA torna a Seattle dopo 10 anni. E c'è Kevin Durant : Chiamavo al telefono i miei amici esaltato: ' Arrivano i Blazers di Rasheed Wallace! ': era bello sapere che nella tua città potevi goderti spettacoli del genere". Uno spettacolo che i tifosi di ...

NBA a Seattle - Durant : 'La città merita una squadra' : E' una città che vive di basket, una città che vive di sport - ha detto sicuro Durant in uno degli ultimi allenamenti dei Warriors -. Ci sono tanti giocatori di questa zona in Nba, che si aggiungono ...

NBA - Kevin Durant diventa free agent nel 2019? : La stella con il 35 sulle spalle ha firmato a luglio il rinnovo con i Golden State Warriors fino al 2020, ma la seconda stagione è opzionale. "Non so cosa succederà nella prossima estate", racconta ...

NBA – Kevin Durant fa tremare gli Warriors : “futuro? Voglio essere il più onesto possibile” : Kevin Durant commenta i rumor sul suo futuro senza nè smentire, nè confermare il suo addio: gli Warriors tremano, è in arrivo un nuovo capitolo della carriera di KD? Kevin Durant è una delle superstar più influenti della lega. Il cestista dei Golden State Warriors non è soltanto uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione, ma risulta essere un vero e proprio valore aggiunto, in grado di cambiare da solo gli equilibri di un team. ...

NBA – ‘Most hated’ - Kevin Durant svela : “io vittima dell’odio - mi viene sempre negato…” : Kevin Durant svela una particolare sensazione che lo accompagna dalla firma con gli Warriors: quella di essere il giocatore più odiato dalla lega, con tutte le conseguenze del caso I vincenti spesso non stanno proprio simpatici a tutti, specialmente se non fanno niente per esserlo. Keevin Durant lo sa bene, specialmente dopo aver scelto ‘egoisticamente’, il comprensibile bene per la propria carriera. La firma con gli Warriors, ...

Kevin Durant : "Io miglior difensore NBA? Non mi votano perché mi odiano' : Tra le pieghe dei primi giorni della nuova stagione, con i Golden State Warriors al lavoro per inseguire il sogno del threepeat, Kevin Durant ha subito attirato l'attenzione su di sé per alcune ...

NBA - Kerr parla ai suoi Warriors : “potrebbe essere l’ultimo anno di questo gruppo” - Durant prepara l’addio : Warriors, Kevin Durant e Steve Kerr, hanno parlato della prossima free agency che già fa discutere nonostante manchi ancora un anno NBA, la stagione ancora deve iniziare, ma già si fa un gran parlare della free agency 2019 che si prospetta essere caldissima. A sollevare le nuove voci ci ha pensato il coach di Golden State Steve Kerr, il quale ha parlato di ultimo ballo per i suoi Warriors con questo nucleo. Nella prossima estate ci saranno ...

NBA – Kevin Durant pronto a volare a Los Angeles? Dai social arriva la dichiarazione d’amore : “andrei in questo istante” : Kevin Durant esprime la sua voglia di giocare a Los Angeles: dopo il trasferimento di LeBron James nella ‘Città degli Angeli’, anche ad un altro campione NBA fa gola la metropoli californiana Los Angeles sembra negli ultimi tempi essere diventata al ‘città dei balocchi’ per i free agent NBA. Dopo il recente trasferimento di LeBron James e la ‘dichiarazione d’amore’ di Kawhi Leonard nei confronti ...