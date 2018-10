Nazionalizziamo Autostrade! È arrivato il momento

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Nel caso vi fosse bisogno di un’ulteriore dimostrazione del suo smarrimento, l’intellighenzia progressista del nostro paese si è sentita in dovere di vestire i panni della famiglia Benetton all’indomani del crollo del ponte Morandi. Era l’occasione propizia per recuperare un briciolo delle proprie ragioni storiche, risalire la china dopo la débâcle del 4 marzo tornando a difendere gli interessi delle grandi maggioranze piuttosto che quelli delle camarille finanziarie e industriali. E invece no: giù a difendere a spada tratta l’intangibilità della proprietà privata, lo stato di diritto, la bontà della famiglia Benetton e chissà quant’altro a fronte delle voci che, per quanto in taluni casi sgraziate, invocavano provvedimenti immediati. Certo, l’applicazione imparziale della legge è importante, ma c’è da distinguere il piano strettamente giuridico da quello politico. Su quest’ultimo c’è, ...