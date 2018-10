Nardella | “serve un progetto per lo stadio di Firenze”

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Da parte della Fiorentina il compito è molto chiaro, presentare il” del nuovo“entro la fine dell’anno: perché se Fiorentina non presentasse nulla entro la fine dell’anno questo potrebbe diventare un problema”. Lo ha affermato Dario, sindaco di Firenze, “Credo sia urgente – ha sottolineato il sindaco – che ci si possa vedere con la proprietà, l’avevamo già fatto l’ultima volta allo. Prima ci incontriamo e meglio è, perché certi progetti devono passare da una costante collaborazione tra proprietà e Comune. A Roma e Napoli, ad esempio, le due parti litigano e non si vede neppure l’ombra dei nuovi stadi, mentre noi siamo ormai a pochi passi dalla variante urbanistica di Castello, che ci fa capire che abbiamo imboccato una strada di non ritorno”.ha rivelato che ...