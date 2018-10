Napoli | per Udine pronto l' ex Karnezis | improbabile la convocazione di Meret

Venere Callipigia Superstar : la regina dei musei dal Mann di Napoli alle Scuderie del Quirinale : La massima espressione della sensualità scolpita nel marmo, la Venere Callipigia, di solito ospitata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, è la Superstar incontrastata della mostra su Ovidio alle Scuderie del Quirinale di Roma. Ecco i misteri e i segreti del successo della "Venere dalle belle natiche."Continua a leggere

Il calciomercato del giorno – Napoli - De Laurentiis pronto ad investire 100 milioni per 4 colpi : Il calciomercato del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione molto importante tra campionato e Champions League, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito almeno per il momento a non far rimpiangere Maurizio Sarri, impresa non di certo facile. In campionato gli azzurri sembrano l’unico club in grado di tenere il passo della Juventus, in Champions League la qualificazione è apertissima con la squadra di Ancelotti che potrebbe ...

Incendio vicino ai binari : treni in ritardo per Napoli : Hanno accumulato un ritardo di 90 minuti sulla tratta Roma-Napoli, via Formia, i treni regionali diretti verso il capoluogo partenopeo. A causare i ritardi è stato un Incendio vicino ai binari che ha ...

Napoli - Ancelotti : "Qui è un paradiso - se lascio è per lo stress" : A Napoli, a fare gli onori di casa ci pensa Carlo Ancelotti. Il tecnico dei partenopei è intervenuto presso la libreria Feltrinelli in occasione della presentazione del libro 'Demoni' di Alessandro ...

Napoli - bagno di folla per Ancelotti : «Qui sto da Dio - non ho problemi» : Serata di presentazione a Napoli per Carlo Ancelotti. L?allenatore azzurro è intervenuto alla prima napoletana del libro di Alessandro Alciato ?Demoni?. «Le luci della...

Napoli - ripristinata la pensione alla donna di 85 anni che morì due volte - ma solo per l'Inps - : CASANDRINO - Saranno ripristinate con effetto immediato la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento a Maria D'Angelo, 85 anni, sospese perché la donna, per l'Inps, risultava deceduta,...

La “Klimt Esperience” sbarca a Napoli per un tuffo in 3D nelle opere dell’artista : Entrare dentro l'opera di Klimt era un desiderio irrealizzato prima della "Klimt experience". Lo show si inaugura a Napoli il 20 ottobre nella Basilica dello Spirito Santo. Fino al 3 Febbraio offrirà a tutti la possibilità di conoscere il grande pittore viennese esplorandone la vita e le opere addirittura entrandoci dentro grazie ad una sofisticata tecnologia 3D.Continua a leggere

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Luigi De Laurentiis : 'Napoli-Bari in A sogno per il 2022' : È talmente coinvolto che, mediamente ogni cinque parole, dice ' Bari '. Come se fosse un promemoria o un passaparola: qualcosa che gli interessa davvero e che memorizza a prescindere. Luigi De ...

Napoli : infortunio Koulibaly - in dubbio per Udine : Tutto ruota attorno a Koulibaly. Il franco-senegalese, tornato in anticipo dal ritiro della nazionale africana, aveva accusato nei giorni scorsi, dopo l’ultima partita di con il Sassuolo, un risentimento muscolare da cui non è ancora del tutto guarito. Koulibaly è l’unico sempre schierato dal 1′ da Ancelotti, che evidentemente lo ritiene insostituibile. A Udine, dove il Napoli affronterà i bianconeri sabato sera, ...

Napoli - via Carbonara in ginocchio per i cantieri : 'I suoi babà li conoscono in tutto il mondo', ci raccontano. Ma Raffaele, nonostante un'attività con una storia secolare che va avanti dal 1907, la sera, da quando hanno preso il via i lavori davanti ...