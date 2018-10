Il calciomercato del giorno – Napoli - De Laurentiis pronto ad investire 100 milioni per 4 colpi : Il calciomercato del giorno – Il Napoli sta disputando una stagione molto importante tra campionato e Champions League, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito almeno per il momento a non far rimpiangere Maurizio Sarri, impresa non di certo facile. In campionato gli azzurri sembrano l’unico club in grado di tenere il passo della Juventus, in Champions League la qualificazione è apertissima con la squadra di Ancelotti che potrebbe ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Luigi De Laurentiis : 'Napoli-Bari in A sogno per il 2022' : È talmente coinvolto che, mediamente ogni cinque parole, dice ' Bari '. Come se fosse un promemoria o un passaparola: qualcosa che gli interessa davvero e che memorizza a prescindere. Luigi De ...

Napoli - De Laurentiis : “vorrei Ancelotti per 6 anni” : “Ancelotti ha un contratto triennale e stiamo lavorando per portarlo a sei anni. Mi sento tranquillo. Non c’è alcuna necessità di correre”. Così Aurelio De Laurentiis parla del suo rapporto con l’allenatore del Napoli, durante l’inaugurazione del club a lui dedicato a Solopaca, nel Beneventano. ‘Ancelotti – aggiunge il presidente – è un esempio. Ha vinto dappertutto, con il Milan, il Real ...

Piatek dal Genoa al Napoli?/ De Laurentiis : "Ho già parlato con Preziosi e il suo agente" : De Laurentiis fa sognare i tifosi del Napoli con Piatek: ha già parlato con il Presidente del Genoa Enrico Preziosi e l'affare si può fare già nel calciomercato di gennaio prossimo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:00:00 GMT)

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la verità. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

De Laurentiis show! Napoli - mercato e la stoccata a Sarri : “Piatek? Ecco la vertà. Ancelotti la nostra stella perchè…” : De Laurentiis show nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca: il patron del Napoli ha elogiato le qualità di Ancelotti, giudicandolo il miglior allenatore di tutti, per poi concentrarsi sull’obiettivo di mercato Piatek Intervistato nel corso dell’inaugurazione del Napoli Club Solopaca, Aurelio De Laurentiis ha rubato, come sempre, la scena. Il patron del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ...

Napoli - De Laurentiis 'Piatek Ne ho parlato con Preziosi e il suo agente' : SOLOPACA - Sbandieratori, figuranti in costume e naturalmente tanti tifosi, in un clima di entusiasmo che ha coinvolto la intera comunità locale. Festa grande nel Sannio per l'inaugurazione del primo ...

Napoli - De Laurentiis sogna Piatek : "Ho parlato con Preziosi - ci risentiremo" : Krzysztof Piatek si è conquistato a suon di gol l'attenzione mediatica di quest'avvio di campionato, ma non solo: sul polacco del Genoa ci sono già molte voci di mercato. All'estero il Barcellona ...

Napoli - Chiesa rimane nel mirino di De Laurentiis : La sosta delle nazionali ha interrotto un pò quello che è l’andamento frenetico del campionato, ma non ha frenato le società dal guardarsi intorno per il mercato che verrà. Una di queste è proprio il Napoli di De Laurentiis che sembra essere intenzionato a voler regalare Federico Chiesa ai propri tifosi. Secondo quanto riferisce l’edizione […] L'articolo Napoli, Chiesa rimane nel mirino di De Laurentiis proviene da Serie A News ...

Sarri : «Amo Napoli - nonostante De Laurentiis. Juve senza rivali. Higuain rimpianto» : L'allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni

Napoli - occhi su Piatek : De Laurentiis interessato al giocatore : Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Piatek, attaccante del Genoa e della Nazionale polacca. La rosea ha riferito di un forte interessamento del numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, si vorrebbe muovere già per gennaio, ma non sarà facile riuscire a convincere il […] L'articolo Napoli, occhi su Piatek: De Laurentiis interessato al ...

Sarri - l’avvocato : “De Laurentiis sbaglia a parlare di soldi. Sarri ama Napoli” : Intervistato ai microfoni di “Calciomercato24.com”, l’avvocato Fabio Giotti, legale di Maurizio Sarri che ha curato la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico toscano al Napoli: “Sono stati anni bellissimi, poi il resto deve venire in secondo piano. Tutta Napoli ricorda Maurizio con affetto, a tutta la città partenopea oggi fa piacere se Sarri […] L'articolo Sarri, l’avvocato: “De ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti. Su Sarri invece…” : Aurelio De Laurentiis, intervistato sulle pagine del “Corriere dello Sport“, ha sottolineato l’inizio di stagione del Napoli, confermando il guanto di sfida alla Juventus e mettendo a nudo l’accordo estivo con Ancelotti. Spazio anche per una breve, ma intensa stoccata a Sarri “Ancelotti? Sono bastati 5 minuti per trovare l’accordo” “Ogni tanto Carlo si informava […] L'articolo Napoli, De ...